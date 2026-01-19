https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/rus-uzman-trump-gronlandi-elde-ederse-abdnin-en-buyuk-liderlerinden-biri-olacak-1102836040.html

Rus uzman: Trump, Grönland'ı elde ederse ABD'nin en büyük liderlerinden biri olacak

Rus uzman: Trump, Grönland'ı elde ederse ABD'nin en büyük liderlerinden biri olacak

Rus uzman Suslov, Grönland anlaşmasının gerçekleşmesi durumunda ABD Başkanı Trump’ın onlarca yıl sonra ilk kez ABD'nin topraklarını genişleteceğini ve... 19.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Avrupa ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Direktör Yardımcısı Dmitriy Suslov, Sputnik’e demecinde ABD Başkanı Donald Trump’ın onlarca yıl sonra ilk kez ABD'nin topraklarını genişleteceğini ve ülkesinin en büyük başkanlarından biri olarak tarihe geçeceğini ifade etti.Suslov, "Trump Grönland'ın kontrolünü ele geçirmeyi başarırsa, ABD'nin en büyük başkanlarından biri olarak tarihe geçecek, kendi döneminde topraklarını onlarca yıl sonra genişletmiş, ABD’nin öncelikle Kuzey Amerika'da olmak üzere Batı Yarımkürede neredeyse koşulsuz egemenlik kurmuş ABD'nin en büyük başkanlarından biri olarak tarihe geçecek" diye konuştu.Trump’ın tam da bu hedeflerin peşinde olduğuna dikkat çeken Suslov, sözlerini şöyle sürdürdü:

