Rus uzman: Trump, Grönland'ı elde ederse ABD'nin en büyük liderlerinden biri olacak
Rus uzman: Trump, Grönland'ı elde ederse ABD'nin en büyük liderlerinden biri olacak
Rus uzman Suslov, Grönland anlaşmasının gerçekleşmesi durumunda ABD Başkanı Trump'ın onlarca yıl sonra ilk kez ABD'nin topraklarını genişleteceğini ve... 19.01.2026
Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Avrupa ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Direktör Yardımcısı Dmitriy Suslov, Sputnik’e demecinde ABD Başkanı Donald Trump’ın onlarca yıl sonra ilk kez ABD'nin topraklarını genişleteceğini ve ülkesinin en büyük başkanlarından biri olarak tarihe geçeceğini ifade etti.Suslov, "Trump Grönland'ın kontrolünü ele geçirmeyi başarırsa, ABD'nin en büyük başkanlarından biri olarak tarihe geçecek, kendi döneminde topraklarını onlarca yıl sonra genişletmiş, ABD’nin öncelikle Kuzey Amerika'da olmak üzere Batı Yarımkürede neredeyse koşulsuz egemenlik kurmuş ABD'nin en büyük başkanlarından biri olarak tarihe geçecek" diye konuştu.Trump’ın tam da bu hedeflerin peşinde olduğuna dikkat çeken Suslov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Rus uzman Suslov, Grönland anlaşmasının gerçekleşmesi durumunda ABD Başkanı Trump’ın onlarca yıl sonra ilk kez ABD'nin topraklarını genişleteceğini ve ülkesinin en büyük başkanlarından biri olarak tarihe geçeceğini belirtti.
Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Avrupa ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Direktör Yardımcısı Dmitriy Suslov, Sputnik’e demecinde ABD Başkanı Donald Trump’ın onlarca yıl sonra ilk kez ABD'nin topraklarını genişleteceğini ve ülkesinin en büyük başkanlarından biri olarak tarihe geçeceğini ifade etti.
Suslov, "Trump Grönland'ın kontrolünü ele geçirmeyi başarırsa, ABD'nin en büyük başkanlarından biri olarak tarihe geçecek, kendi döneminde topraklarını onlarca yıl sonra genişletmiş, ABD’nin öncelikle Kuzey Amerika'da olmak üzere Batı Yarımkürede neredeyse koşulsuz egemenlik kurmuş ABD'nin en büyük başkanlarından biri olarak tarihe geçecek" diye konuştu.
Trump’ın tam da bu hedeflerin peşinde olduğuna dikkat çeken Suslov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Avrupa, Trump'a Grönland'da istediği kadar asker konuşlandırma hakkını vermeye zaten hazır. Avrupa ve Danimarka, adanın statüsüne dokunulmadığı sürece, Trump'ın Grönland'ın madenlerini istediği gibi ve istediği süre boyunca çıkarmasına izin vermeye zaten hazır. Trump bundan memnun değil. Trump, Rusya ve Çin'den hayali bir tehditten bahsediyor. Bütün bunlar, ABD’nin topraklarını genişletmek ve Trump'ın tarihe girmesine yardımcı olmak için kullanılıyor.