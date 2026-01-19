https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/tmsf-el-koymustu-paparanin-sahibi-ahmet-faruk-karslinin-117-milyonluk-yati-satiliyor-1102851740.html
TMSF el koymuştu: Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın 117 milyonluk yatı satılıyor
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın lüks yatı TMSF tarafından 117 milyon liraya satışa çıkarıldı. 19.01.2026, Sputnik Türkiye
ekonomi̇
ahmet faruk karslı
tmsf
papara
yat
tekne
ihale
Yasadışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın TMSF tarafından el konulan mal varlıkları satışa çıkarılıyor. Karslı'nın ahşap işçiliğiyle dikkat çeken ve 31 metre uzunluğundaki lüks motor yatı da 117 milyon liradan ihaleye çıkacak. Teklif için bugün son günGeçtiğimiz ekim ayında tamamlanan soruşturma sonrasında tutuklanan ve 28 yıla kadar hapsi istenen Ömer Faruk Karslı'nın mal varlıklarına TMSF tarafından el konulmuştu. El konulan mallar arısında yer alan 2006 model Ferretti marka MY Lady Soul isimli yat için 117 milyon lira bedel biçildi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, teklif verme sürecinin bugün sona ereceği yatın satışı 5 milyon 850 bin TL’lik teminat isteniyor. Teklifler toplandıktan sonra 20 Ocak’ta, TMSF’nin Esentepe’deki binasında zarflar açılacak. Yat daha sonra açık arttırmaya çıkartılacak.
