Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/tmsf-el-koymustu-paparanin-sahibi-ahmet-faruk-karslinin-117-milyonluk-yati-satiliyor-1102851740.html
TMSF el koymuştu: Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın 117 milyonluk yatı satılıyor
TMSF el koymuştu: Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın 117 milyonluk yatı satılıyor
Sputnik Türkiye
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın lüks yatı TMSF tarafından 117 milyon liraya satışa çıkarıldı. 19.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-19T13:17+0300
2026-01-19T13:17+0300
ekonomi̇
ahmet faruk karslı
tmsf
papara
yat
tekne
ihale
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102851586_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9e81ffa0eaf51e04c07ee9775c31ec8f.jpg
Yasadışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın TMSF tarafından el konulan mal varlıkları satışa çıkarılıyor. Karslı'nın ahşap işçiliğiyle dikkat çeken ve 31 metre uzunluğundaki lüks motor yatı da 117 milyon liradan ihaleye çıkacak. Teklif için bugün son günGeçtiğimiz ekim ayında tamamlanan soruşturma sonrasında tutuklanan ve 28 yıla kadar hapsi istenen Ömer Faruk Karslı'nın mal varlıklarına TMSF tarafından el konulmuştu. El konulan mallar arısında yer alan 2006 model Ferretti marka MY Lady Soul isimli yat için 117 milyon lira bedel biçildi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, teklif verme sürecinin bugün sona ereceği yatın satışı 5 milyon 850 bin TL’lik teminat isteniyor. Teklifler toplandıktan sonra 20 Ocak’ta, TMSF’nin Esentepe’deki binasında zarflar açılacak. Yat daha sonra açık arttırmaya çıkartılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/faaliyeti-iptal-edilmisti-papara-yeniden-acilacak-mi-1101854142.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102851586_154:0:1114:720_1920x0_80_0_0_df01b51fbe77f8ec58ce2eb2005e56bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ahmet faruk karslı, tmsf, papara, yat, tekne, ihale
ahmet faruk karslı, tmsf, papara, yat, tekne, ihale

TMSF el koymuştu: Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın 117 milyonluk yatı satılıyor

13:17 19.01.2026
Ahmet Faruk Karslı sosyal medya
Ahmet Faruk Karslı sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
Abone ol
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın lüks yatı TMSF tarafından 117 milyon liraya satışa çıkarıldı.
Yasadışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın TMSF tarafından el konulan mal varlıkları satışa çıkarılıyor. Karslı'nın ahşap işçiliğiyle dikkat çeken ve 31 metre uzunluğundaki lüks motor yatı da 117 milyon liradan ihaleye çıkacak.

Teklif için bugün son gün

Geçtiğimiz ekim ayında tamamlanan soruşturma sonrasında tutuklanan ve 28 yıla kadar hapsi istenen Ömer Faruk Karslı'nın mal varlıklarına TMSF tarafından el konulmuştu. El konulan mallar arısında yer alan 2006 model Ferretti marka MY Lady Soul isimli yat için 117 milyon lira bedel biçildi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, teklif verme sürecinin bugün sona ereceği yatın satışı 5 milyon 850 bin TL’lik teminat isteniyor. Teklifler toplandıktan sonra 20 Ocak’ta, TMSF’nin Esentepe’deki binasında zarflar açılacak. Yat daha sonra açık arttırmaya çıkartılacak.
Papara - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
TÜRKİYE
Faaliyeti iptal edilmişti: Papara yeniden açılacak mı?
16 Aralık 2025, 20:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала