https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/faaliyeti-iptal-edilmisti-papara-yeniden-acilacak-mi-1101854142.html

Faaliyeti iptal edilmişti: Papara yeniden açılacak mı?

Faaliyeti iptal edilmişti: Papara yeniden açılacak mı?

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etmesine ilişkin karar yargıya taşındı. Ankara 25. İdare... 16.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-16T20:46+0300

2025-12-16T20:46+0300

2025-12-16T20:51+0300

türki̇ye

papara

para

kara para aklama

kara para

dijital para

nakit para

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/10/1101853951_6:0:859:480_1920x0_80_0_0_86225d828dfade5663a36f82dd3dbe64.jpg

TCMB, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihli karar doğrultusunda verilen elektronik para ihracı ve ödeme hizmetleri faaliyet iznini, ilgili mevzuata aykırılıklar gerekçesiyle iptal etmişti. Söz konusu karar, 31 Ekim 2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı tebliğle Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.Papara, faaliyet izninin iptaline karşı Ankara 25. İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 27 Mayıs 2025 tarihli kararıyla Papara’ya kayyım atandığı hatırlatıldı.Açıklamada, TCMB’nin 30 Ekim 2025 tarihli kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından hukuki yollara başvurulduğu belirtilerek, mahkemenin 9 Aralık 2025 tarihli ara kararıyla Papara lehine yürütmenin durdurulmasına karar verdiği ifade edildi.Papara, bu karar doğrultusunda sistem ve altyapının yeniden aktif hale getirilmesinin ardından faaliyetlerine devam edileceğini bildirdi. Şirket ayrıca, hizmetlere ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacağını ve mevzuat gereği yasa dışı bahisle mücadele kapsamında sıkı kontrol ve denetimlerin sürdürüleceğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/paparanin-faaliyet-izni-iptal-edildi-papara-kapandi-mi-1100633354.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

papara, para, kara para aklama, kara para, dijital para, nakit para, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)