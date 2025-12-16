https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/faaliyeti-iptal-edilmisti-papara-yeniden-acilacak-mi-1101854142.html
Faaliyeti iptal edilmişti: Papara yeniden açılacak mı?
Faaliyeti iptal edilmişti: Papara yeniden açılacak mı?
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etmesine ilişkin karar yargıya taşındı. Ankara 25. İdare... 16.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-16T20:46+0300
2025-12-16T20:46+0300
2025-12-16T20:51+0300
türki̇ye
papara
para
kara para aklama
kara para
dijital para
nakit para
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/10/1101853951_6:0:859:480_1920x0_80_0_0_86225d828dfade5663a36f82dd3dbe64.jpg
TCMB, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihli karar doğrultusunda verilen elektronik para ihracı ve ödeme hizmetleri faaliyet iznini, ilgili mevzuata aykırılıklar gerekçesiyle iptal etmişti. Söz konusu karar, 31 Ekim 2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı tebliğle Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.Papara, faaliyet izninin iptaline karşı Ankara 25. İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 27 Mayıs 2025 tarihli kararıyla Papara’ya kayyım atandığı hatırlatıldı.Açıklamada, TCMB’nin 30 Ekim 2025 tarihli kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından hukuki yollara başvurulduğu belirtilerek, mahkemenin 9 Aralık 2025 tarihli ara kararıyla Papara lehine yürütmenin durdurulmasına karar verdiği ifade edildi.Papara, bu karar doğrultusunda sistem ve altyapının yeniden aktif hale getirilmesinin ardından faaliyetlerine devam edileceğini bildirdi. Şirket ayrıca, hizmetlere ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacağını ve mevzuat gereği yasa dışı bahisle mücadele kapsamında sıkı kontrol ve denetimlerin sürdürüleceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/paparanin-faaliyet-izni-iptal-edildi-papara-kapandi-mi-1100633354.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/10/1101853951_112:0:752:480_1920x0_80_0_0_32b4ecc509b16a5be718a481376da06f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
papara, para, kara para aklama, kara para, dijital para, nakit para, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
papara, para, kara para aklama, kara para, dijital para, nakit para, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
Faaliyeti iptal edilmişti: Papara yeniden açılacak mı?
20:46 16.12.2025 (güncellendi: 20:51 16.12.2025)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini iptal etmesine ilişkin karar yargıya taşındı. Ankara 25. İdare Mahkemesi, Papara’nın açtığı dava kapsamında yürütmenin durdurulmasına hükmetti.
TCMB, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihli karar doğrultusunda verilen elektronik para ihracı ve ödeme hizmetleri faaliyet iznini, ilgili mevzuata aykırılıklar gerekçesiyle iptal etmişti. Söz konusu karar, 31 Ekim 2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı tebliğle Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.
Papara, faaliyet izninin iptaline karşı Ankara 25. İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 27 Mayıs 2025 tarihli kararıyla Papara’ya kayyım atandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, TCMB’nin 30 Ekim 2025 tarihli kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından hukuki yollara başvurulduğu belirtilerek, mahkemenin 9 Aralık 2025 tarihli ara kararıyla Papara lehine yürütmenin durdurulmasına karar verdiği ifade edildi.
Papara, bu karar doğrultusunda sistem ve altyapının yeniden aktif hale getirilmesinin ardından faaliyetlerine devam edileceğini bildirdi. Şirket ayrıca, hizmetlere ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacağını ve mevzuat gereği yasa dışı bahisle mücadele kapsamında sıkı kontrol ve denetimlerin sürdürüleceğini vurguladı.