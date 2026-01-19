https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/tbmm-komisyon-rapor-taslagini-gorusmeye-basliyor-1102852789.html

TBMM, komisyon rapor taslağını görüşmeye başlıyor

TBMM, komisyon rapor taslağını görüşmeye başlıyor

19.01.2026

‘Terörsüz Türkiye’ kapsamında kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, rapor çalışmalarına hız verdi. Komisyonda yer alan siyasi parti gruplarının temsilcileri TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bir araya geldi.Toplantıda yer alan grup temsilcileri hazırlanan taslak raporu görüşmeye başladı. Grup temsilcileri daha önce gerçekleştirdikleri toplantılarda raporun çerçevesine ilişkin görüş ve önerilerini ortaya koymuşlardı. Bu öneriler ve siyasi partilerin daha önce hazırladığı raporlar çerçevesinde bir taslak rapor hazırlandı.Siyasi parti temsilcileri artık bu taslak üzerinde çalışma yürütecek. Taslakta eksik kalan noktalar hakkında değerlendirme yapacak olan siyasi parti temsilcileri bunlarla ilgili önerilerini sıralayacak. Temsilcilerin önerisi doğrultusunda eksiklikler giderilerek rapora son şekil verilecek.‘Komisyon raporu 7 başlık olacak’Komisyon rapor taslağının 7 başlıktan oluştuğu öğrenilirken, kesin raporda madde sayısının değişebileceği belirtiliyor. Taslak raporda, komisyonun amacı ve çalışmaları, Kürt sorunu, Türk- Kürt kardeşliğinin tarihsel anlamı, terör sorunu, örgütün silahsızlandırılması, silah bırakanların geri dönüşleriyle ilgili hukuki altyapı, demokrasi ve hukuk başlıkları üzerinde çalışma yapılacak.'O engel de kalkmış görünüyor şimdilik'MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldız, taslak üzerinde çalışacaklarını belirterek 7-6 madde gibi bir sınır olmadığını belirtti. Suriye'deki gelişmelerin "Terörsüz Türkiye" sürecine etkisine yönelik soruya, "Bir engel gibi duruyordu. O engel de kalkmış görünüyor şimdilik" yanıtını verdi.

