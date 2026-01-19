https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/szijjarto-macaristan-abnin-gronland-bildirisine-destek-vermeyecek-1102862535.html

Szijjarto: Macaristan, AB’nin Grönland bildirisine destek vermeyecek

Szijjarto: Macaristan, AB’nin Grönland bildirisine destek vermeyecek

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, AB ülkeleri tarafından Grönland hakkında hazırlanması planlanan ortak bildiriyi desteklemeyeceklerini belirtti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Grönland’a ilişkin yayımlamayı planladığı olası ortak bildiriyi desteklemeyeceklerini açıkladı. Prag’da Çekya Dışişleri Bakanı Petr Matzinka ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Szijjarto, Grönland konusunun AB’nin değil, yalnızca Danimarka ve ABD arasında çözülmesi gereken ikili bir mesele olduğunu söyledi.Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge. Ancak Trump birçok kez adanın ABD’nin parçası olması gerektiğini belirtmişti. Danimarka ve Grönland yönetimleri ise Washington’u adayı ele geçirme girişimlerine karşı uyararak, toprak bütünlüklerinin korunması konusunda saygı beklediklerini vurgulamıştı.

