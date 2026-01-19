Szijjarto: Macaristan, AB’nin Grönland bildirisine destek vermeyecek

Türkiye
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Grönland’a ilişkin yayımlamayı planladığı olası ortak bildiriyi desteklemeyeceklerini açıkladı. Prag’da Çekya Dışişleri Bakanı Petr Matzinka ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Szijjarto, Grönland konusunun AB’nin değil, yalnızca Danimarka ve ABD arasında çözülmesi gereken ikili bir mesele olduğunu söyledi.Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge. Ancak Trump birçok kez adanın ABD’nin parçası olması gerektiğini belirtmişti. Danimarka ve Grönland yönetimleri ise Washington’u adayı ele geçirme girişimlerine karşı uyararak, toprak bütünlüklerinin korunması konusunda saygı beklediklerini vurgulamıştı.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Grönland’a ilişkin yayımlamayı planladığı olası ortak bildiriyi desteklemeyeceklerini açıkladı. Prag’da Çekya Dışişleri Bakanı Petr Matzinka ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Szijjarto, Grönland konusunun AB’nin değil, yalnızca Danimarka ve ABD arasında çözülmesi gereken ikili bir mesele olduğunu söyledi.
Bu meseleyi ikili bir konu olarak değerlendiriyor ve çözümün taraflar arasında diyalog yoluyla bulunması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, konunun AB düzeyinde bir mesele olmadığını düşünüyoruz. Dün daimi temsilcilerin yaptığı istişarelerde, bu konuda bir AB bildirisi yayımlanmasını ne gerekli ne de mümkün gördüğümüzü açıkça ifade ettik.
Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge. Ancak Trump birçok kez adanın ABD’nin parçası olması gerektiğini belirtmişti. Danimarka ve Grönland yönetimleri ise Washington’u adayı ele geçirme girişimlerine karşı uyararak, toprak bütünlüklerinin korunması konusunda saygı beklediklerini vurgulamıştı.
