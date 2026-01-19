https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/afganistanda-patlama-olu-ve-yaralilar-var-1102859963.html
Afganistan'da patlama: Ölü ve yaralılar var
Afganistan'da patlama: Ölü ve yaralılar var
Afganistan'ın başkenti Kabil'in merkezinde meydana gelen patlamada en az 7 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 12 kişi yaralandı.
Şehr-i Nev (Shahr-e-Naw) bölgesinde bir restoranda patlama meydana geldiği bildirildi.Kabil’deki patlamanın ardından 20 kişinin hastaneye getirildiği, bunlardan 7’sinin hastaneye ulaştığında yaşamını yitirdiği duyuruldu. Afganistan Ülke Direktörü Dejan Panic, yaralılar arasında 4 kadın ve 1 çocuğun bulunduğunu, yaralıların çoğunun kesik ve darbe kaynaklı travmalar nedeniyle tedavi altına alındığını söyledi.Çin devlet televizyonu CCTV ise patlamada 2 Çin vatandaşının ağır yaralandığını, bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini aktardı.
