Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 2. tura yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta Ekaterina Alexandrova'yı 2-1 yenerek 2. tura yükseldi. Sönmez, Avustralya Açık ana tablosunda maç kazanan ilk... 18.01.2026, Sputnik Türkiye
Avustralya Açık'ta kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Zeynep Sönmez, 11. basamaktaki Ekaterina Alexandrova'yla karşılaştı.Sönmez, ilk seti 7-5, ikinciyi 4-6 kaybettikten sonra, final setinde 3-0 geriye düşse de 6-4 kazanarak 2 saat 37 dakikalık mücadeleyi 2-1 galip tamamladı.Avustralya Açık ana tablosunda maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi olan Sönmez, 2. turda Anna Bondar - Elizabeth Mandlik maçının galibiyle karşılaşacak.
Avustralya Açık'ta kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Zeynep Sönmez, 11. basamaktaki Ekaterina Alexandrova'yla karşılaştı.
Sönmez, ilk seti 7-5, ikinciyi 4-6 kaybettikten sonra, final setinde 3-0 geriye düşse de 6-4 kazanarak 2 saat 37 dakikalık mücadeleyi 2-1 galip tamamladı.
Avustralya Açık ana tablosunda maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi olan Sönmez, 2. turda Anna Bondar - Elizabeth Mandlik maçının galibiyle karşılaşacak.