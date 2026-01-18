Türkiye
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 2. tura yükseldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 2. tura yükseldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta Ekaterina Alexandrova'yı 2-1 yenerek 2. tura yükseldi. Sönmez, Avustralya Açık ana tablosunda maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi oldu.
Avustralya Açık'ta kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Zeynep Sönmez, 11. basamaktaki Ekaterina Alexandrova'yla karşılaştı.Sönmez, ilk seti 7-5, ikinciyi 4-6 kaybettikten sonra, final setinde 3-0 geriye düşse de 6-4 kazanarak 2 saat 37 dakikalık mücadeleyi 2-1 galip tamamladı.Avustralya Açık ana tablosunda maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi olan Sönmez, 2. turda Anna Bondar - Elizabeth Mandlik maçının galibiyle karşılaşacak.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta Ekaterina Alexandrova'yı 2-1 yenerek 2. tura yükseldi. Sönmez, Avustralya Açık ana tablosunda maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi oldu.
Avustralya Açık'ta kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Zeynep Sönmez, 11. basamaktaki Ekaterina Alexandrova'yla karşılaştı.
Sönmez, ilk seti 7-5, ikinciyi 4-6 kaybettikten sonra, final setinde 3-0 geriye düşse de 6-4 kazanarak 2 saat 37 dakikalık mücadeleyi 2-1 galip tamamladı.
Avustralya Açık ana tablosunda maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi olan Sönmez, 2. turda Anna Bondar - Elizabeth Mandlik maçının galibiyle karşılaşacak.
