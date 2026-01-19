https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/rusya-savunma-bakanligi-iki-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1102848565.html
Rusya Savunma Bakanlığı: İki yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında iki yerleşim merkezinin daha Rus ordusunun kontrolüne geçtiği belirtildi. 19.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-19T12:22+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102731698_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_c60d8fcda0ea712fcdd541b59ca9968e.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Tsentr’ Askeri Grubu askerlerinin kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novopavlovka köyünün kontrolü Rusya’ya geçti. Ayrıca ‘Dnepr’ Askeri Grubu’na bağlı birimler aktif eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi’nin Pavlovka yerleşim birimini düşman oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıplar bin 305 asker ve biri tank 15 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar sonucu, Ukrayna’da uzun menzilli İHA üsleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım tesisleri ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 152 nokta vuruldu.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 12 güdümlü uçak bombası, iki adet Neptun uzun menzilli güdümlü füzesi ve 122 İHA’sı engellendi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Tsentr’ Askeri Grubu askerlerinin kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novopavlovka köyünün kontrolü Rusya’ya geçti. Ayrıca ‘Dnepr’ Askeri Grubu’na bağlı birimler aktif eylemler sonucu Zaporojye Bölgesi’nin Pavlovka yerleşim birimini düşman oluşumlardan temizledi.
Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıplar bin 305 asker ve biri tank 15 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar sonucu, Ukrayna’da uzun menzilli İHA üsleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım tesisleri ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 152 nokta vuruldu.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 12 güdümlü uçak bombası, iki adet Neptun uzun menzilli güdümlü füzesi ve 122 İHA’sı engellendi.