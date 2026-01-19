https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/bati-medyasi-gronlandin-abdye-satisi-ukrayna-icin-felaket-sinyali-olacak-1102847131.html
Batı medyası: Grönland'ın ABD'ye satışı Ukrayna için felaket sinyali olacak
Avrupa Birliği'nin (AB) Grönland'ın ABD'ye zorla satışına sessizce rıza göstermesinin Ukrayna için felaket sinyali olacağı belirtildi. 19.01.2026, Sputnik Türkiye
İngiliz The Guardian gazetesi, AB üyesi olmayan Grönland’ın zorla ABD’ye satılmasının, Ukrayna için AB’nin ülkenin toprak bütünlüğüne olan bağlılığı yönünde soru işaretleri yaratacağını yazdı.Gazetenin yazısında, “Grönland, AB'nin selefi olan Avrupa Topluluğu'ndan 1985'te ayrılmış olsa da, bir AB üyesi ülkeye ait toprakların zorla satılmasına onay vermek, AB'nin jeopolitik rolü ve Ukrayna'ya olan bağlılığı konusunda felaket bir sinyal gönderecek” ifadesi kullanıldı.Avrupalıların sessizliğinin ve ciddi önlemlere ve yaptırımlara başvurmadan durumu diplomatik yollarla çözme girişimlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ı yatıştırma stratejisinin başarısız olduğunu gösterdiğini belirtildi.Trump, Şubat 2026’dan itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’ya uygulanacak gümrük vergisi oranının yüzde 25’e yükseltileceği açıklamıştı.Trump, Danimarka Krallığı’nın bir parçası olan Grönland'ın ABD'ye katılması gerektiğini defalarca sürekli dile getiriyor. Danimarka ve Grönland'daki yetkililer, Washington'u adayı ele geçirmemesi konusunda uyararak, toprak bütünlüklerine saygı gösterilmesini beklediklerini belirtiyor.
