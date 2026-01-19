https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/rus-uzman-martonov-trumpin-gronland-talebi-mantikli-1102842279.html
Rus uzman Martonov: Trump'ın Grönland talebi mantıklı
Rusya Hükümeti Finans Üniversitesi'nin öğretim görevlisi Doç. Dr. Aleksey Martınov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, ABD'nin Grönland'ı elde ederek en büyük Arktik ülke haline geleceğini söyledi.Martınov, "ABD'nin Grönland'ı alma arzusu, ABD Başkanının bir hevesi değil, Trump'ın zamanında dile getirdiği ve yüzü haline geldiği ve Amerikalıların yarısından fazlası tarafından desteklenen MAGA kavramının tamamen mantıklı bir gelişimi. Amerika'nın Kuzey Kutbu bölgesindeki büyüklüğünden bahsediyoruz. Grönland'ın elde edilmesiyle ABD en büyük Arktik ülke haline gelir" şeklinde konuştu.Arktik bölgesinde kullanılmayan pek çok kaynak bulunduğundan birçok ülkenin bu bölgeye "eğilmek" istediğinin altını çizen Martınov, "Trump bir yandan kapitalist. Diğer yandan Trump'ın MAGA mantığı Amerika'nın tüm bu kaynaklara sahip olması, tüm bunları kontrol etmesi gerektiği yönünde" ifadesini kullandı.Grönland, Danimarka Krallığının bir parçası. Ancak Donald Trump, adanın ABD'ye katılması gerektiğini sürekli dile getiriyor. Danimarka ve Grönland yetkilileri, Washington'u adayı ele geçirmemesi konusunda uyararak, toprak bütünlüklerine saygı gösterilmesini beklediklerini belirtiyor.
Rusya Hükümeti Finans Üniversitesi’nin öğretim görevlisi Doç. Dr. Aleksey Martınov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD’nin Grönland’ı elde ederek en büyük Arktik ülke haline geleceğini söyledi.
Martınov, “ABD’nin Grönland'ı alma arzusu, ABD Başkanının bir hevesi değil, Trump'ın zamanında dile getirdiği ve yüzü haline geldiği ve Amerikalıların yarısından fazlası tarafından desteklenen MAGA kavramının tamamen mantıklı bir gelişimi. Amerika'nın Kuzey Kutbu bölgesindeki büyüklüğünden bahsediyoruz. Grönland'ın elde edilmesiyle ABD en büyük Arktik ülke haline gelir” şeklinde konuştu.
Arktik bölgesinde kullanılmayan pek çok kaynak bulunduğundan birçok ülkenin bu bölgeye “eğilmek” istediğinin altını çizen Martınov, “Trump bir yandan kapitalist. Diğer yandan Trump’ın MAGA mantığı Amerika'nın tüm bu kaynaklara sahip olması, tüm bunları kontrol etmesi gerektiği yönünde” ifadesini kullandı.
Grönland, Danimarka Krallığının bir parçası. Ancak Donald Trump, adanın ABD'ye katılması gerektiğini sürekli dile getiriyor. Danimarka ve Grönland yetkilileri, Washington'u adayı ele geçirmemesi konusunda uyararak, toprak bütünlüklerine saygı gösterilmesini beklediklerini belirtiyor.