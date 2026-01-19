https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/rus-lantset-3-sihasinin-teknik-ozellikleri-neler-1102862087.html
Rus Lantset-3 SİHA'sının teknik özellikleri neler?
Rus yapımı insansız hava saldırı sistemi Lantset 3, keşif görevlerinin yanı sıra zırhlı araçlar, büyük savaş İHA'ları, hafif tekneler ve sabit hedeflerin... 19.01.2026
Ukrayna'daki özel askeri operasyonda kullanılan yüksek hassasiyetli bir savaş başlığı, keşif, navigasyon ve iletişim modüllerinden oluşan bu sistem, şimdiye kadar Ukrayna ordusuna ait yaklaşık 4 bin askeri aracı etkisiz hale getirmiş durumda. Lantset 3 sisteminin teknik özellikleri, Sputnik'in videolu infografiğinde.
Rus yapımı insansız hava saldırı sistemi Lantset 3, keşif görevlerinin yanı sıra zırhlı araçlar, büyük savaş İHA'ları, hafif tekneler ve sabit hedeflerin imhası için tasarlandı.
Ukrayna'daki özel askeri operasyonda kullanılan yüksek hassasiyetli bir savaş başlığı, keşif, navigasyon ve iletişim modüllerinden oluşan bu sistem, şimdiye kadar Ukrayna ordusuna ait yaklaşık 4 bin askeri aracı etkisiz hale getirmiş durumda.
Lantset 3 sisteminin teknik özellikleri, Sputnik'in videolu infografiğinde.