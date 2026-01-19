Rus Lantset-3 SİHA'sının teknik özellikleri neler?

Türkiye
multi̇medya
i̇nfografi̇k
rusya
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna
silahlı i̇ha (si̇ha)
Ukrayna'daki özel askeri operasyonda kullanılan yüksek hassasiyetli bir savaş başlığı, keşif, navigasyon ve iletişim modüllerinden oluşan bu sistem, şimdiye kadar Ukrayna ordusuna ait yaklaşık 4 bin askeri aracı etkisiz hale getirmiş durumda. Lantset 3 sisteminin teknik özellikleri, Sputnik'in videolu infografiğinde.
rusya
ukrayna
20:49 19.01.2026
Rus yapımı insansız hava saldırı sistemi Lantset 3, keşif görevlerinin yanı sıra zırhlı araçlar, büyük savaş İHA'ları, hafif tekneler ve sabit hedeflerin imhası için tasarlandı.
Ukrayna'daki özel askeri operasyonda kullanılan yüksek hassasiyetli bir savaş başlığı, keşif, navigasyon ve iletişim modüllerinden oluşan bu sistem, şimdiye kadar Ukrayna ordusuna ait yaklaşık 4 bin askeri aracı etkisiz hale getirmiş durumda.
Lantset 3 sisteminin teknik özellikleri, Sputnik'in videolu infografiğinde.
