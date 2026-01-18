https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/rus-uzman-abd-ulusal-egoizm-ve-emperyalizm-politikasina-geri-dondu-1102834223.html
Rus uzman: ABD, ulusal egoizm ve emperyalizm politikasına geri döndü
18.01.2026
Rus siyasi analist Sergey Stankeviç, ABD’nin Grönland'da yönelik emperyalizm politikasını Sputnik’e yorumladı.“ABD, önceki emperyalizm dönemini sona erdirerek yeni bir emperyalizm çağına girmiştir. Geçmişte, Batı Avrupa ve ABD’yi kapsayan transatlantik kampı temsil eden kolektif Batı egemendi. Amerika bu ittifaka finansman, silah, dış politika kavramları ve nükleer savunma sağlayarak bir Atlantik güvenlik sistemi oluşturmuştu. Bu kamp, tüm dünya için tek taraflı kurallar geliştirmiş ve bunları dünyanın geri kalanına dayatmaya çalışmıştı" diye konuşan Stankeviç, sözlerini şöyle sürdürdü:Rus uzman, "Şu anda Amerikan emperyalizminin başlıca tehdidi Grönland ve Venezuela ile ilgili, Küba bir sonraki hedef olabilir. Bazı Amerikalı ideologlar, Florida'ya sadece 90 mil uzaklıkta bulunan Küba'ya karşı uzun zamandır saldırgan siyasi eylemler çağrısında bulunuyor. ABD'nin, Trump'ın ‘Amerika Körfezi’ olarak yeniden adlandırdığı Meksika Körfezi'ne yönelik te planları var. Küba, enerji ve diğer mallar açısından dış kaynaklara bağımlı olup, topraklarında önceden onay alınmadan takviye edilebilecek bir ABD askeri üssü bulunuyor. Küba'nın onu destekleyecek yakın müttefikleri yok, Rusya ise sadece maddi ve siyasi yardım sunabilir, askeri destek değil" ifadelerini kullandı.ABD'nin jeopolitik statüsündeki değişikliklere değinen Stankeviç, "ABD'nin askeri üslerini ve topraklarını genişletmesi, küresel sistemdeki rolünün artmasına yol açmayabilir. Yeni emperyalizm çağında, daha önce küresel bir gözlemci gibi davranmaya ve çeşitli çatışmalara ve projelere müdahale etmeye çalıştığı dönemdeki gibi geniş askeri üs ağına ihtiyacı yok. Artık durum böyle değil" diye konuştu.Rus uzman, "ABD askeri üslerinin sayısı muhtemelen azaltılacak. Yüksek öneme sahip bölgelerdeki üsler güçlendirilebilir. Bu durum özellikle Güney Kore’de ve Japonya'nın adalarında bulunan üsleri, özellikle de Çin'i izlemek için kullanılan Okinawa'daki üsler için geçerli. Malezya'daki üsler de güçlendirilecek, zira Çin'in kıyı şeridini tehdit edebilir. Malezya zaten Çin'i hedef alan ABD orta menzilli füzelerine ev sahipliği yapıyor. ABD'nin Avrupa'daki varlığı azaltılacak, asker sayısı düşürülecek, Ramstein Hava Üssü'nün bakımı çok pahalı olduğundan, mevcut şartlardaki gerekliliği belirsiz" diyerek, şunları kaydetti:
Rus siyasi analist Sergey Stankeviç, ABD’nin Grönland'da yönelik emperyalizm politikasını Sputnik’e yorumladı.
“ABD, önceki emperyalizm dönemini sona erdirerek yeni bir emperyalizm çağına girmiştir. Geçmişte, Batı Avrupa ve ABD’yi kapsayan transatlantik kampı temsil eden kolektif Batı egemendi. Amerika bu ittifaka finansman, silah, dış politika kavramları ve nükleer savunma sağlayarak bir Atlantik güvenlik sistemi oluşturmuştu. Bu kamp, tüm dünya için tek taraflı kurallar geliştirmiş ve bunları dünyanın geri kalanına dayatmaya çalışmıştı" diye konuşan Stankeviç, sözlerini şöyle sürdürdü:
Şimdi her şey değişti. ABD, ulusal egoizm ve emperyalizm politikasına geri döndü, Monroe Doktrini'ni güncellenmiş bir biçimde yeniden canlandırdı ve Batı Yarımküre'yi kendisine ait münhasır güvenlik alanı ilan etti. Ekonomik olarak avantajlı olduğunda dünyanın dört bir yanına seçici olarak müdahale etmek niyetindeler. ABD artık küresel güvenlikten sorumlu olmayacak ve ücretsiz hizmetler sunmayacak.
Rus uzman, "Şu anda Amerikan emperyalizminin başlıca tehdidi Grönland ve Venezuela ile ilgili, Küba bir sonraki hedef olabilir. Bazı Amerikalı ideologlar, Florida'ya sadece 90 mil uzaklıkta bulunan Küba'ya karşı uzun zamandır saldırgan siyasi eylemler çağrısında bulunuyor. ABD'nin, Trump'ın ‘Amerika Körfezi’ olarak yeniden adlandırdığı Meksika Körfezi'ne yönelik te planları var. Küba, enerji ve diğer mallar açısından dış kaynaklara bağımlı olup, topraklarında önceden onay alınmadan takviye edilebilecek bir ABD askeri üssü bulunuyor. Küba'nın onu destekleyecek yakın müttefikleri yok, Rusya ise sadece maddi ve siyasi yardım sunabilir, askeri destek değil" ifadelerini kullandı.
ABD'nin jeopolitik statüsündeki değişikliklere değinen Stankeviç, "ABD'nin askeri üslerini ve topraklarını genişletmesi, küresel sistemdeki rolünün artmasına yol açmayabilir. Yeni emperyalizm çağında, daha önce küresel bir gözlemci gibi davranmaya ve çeşitli çatışmalara ve projelere müdahale etmeye çalıştığı dönemdeki gibi geniş askeri üs ağına ihtiyacı yok. Artık durum böyle değil" diye konuştu.
Rus uzman, "ABD askeri üslerinin sayısı muhtemelen azaltılacak. Yüksek öneme sahip bölgelerdeki üsler güçlendirilebilir. Bu durum özellikle Güney Kore’de ve Japonya'nın adalarında bulunan üsleri, özellikle de Çin'i izlemek için kullanılan Okinawa'daki üsler için geçerli. Malezya'daki üsler de güçlendirilecek, zira Çin'in kıyı şeridini tehdit edebilir. Malezya zaten Çin'i hedef alan ABD orta menzilli füzelerine ev sahipliği yapıyor. ABD'nin Avrupa'daki varlığı azaltılacak, asker sayısı düşürülecek, Ramstein Hava Üssü'nün bakımı çok pahalı olduğundan, mevcut şartlardaki gerekliliği belirsiz" diyerek, şunları kaydetti:
Bu durum Arktik bölgesinin sınırlarını etkileyebilir ve ABD, Rusya ve Çin arasındaki rekabeti yoğunlaştırabilir. ABD’nin Arktik sınırlarıyla ilgili anlaşmazlıklara müdahale etmesi muhtemel. Grönland üzerindeki kontrol ABD için önemli, zira bitişik Arktik kıta sahanlığı üzerinde etki sahibi olmasını sağlar, kıta sahanlığı fiilen Amerikan toprağı olur bu da ABD’yi Arktik'in paylaşımında kilit oyuncu haline getirir.”