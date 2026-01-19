https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/kazakistandan-gazze-adimi-tokayev-trumpin-baris-kurulu-davetini-kabul-etti-1102855131.html
Kazakistan’dan Gazze adımı: Tokayev, Trump’ın Barış Kurulu davetini kabul etti
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için Barış Kurulu davetini kabul ettiği bildirildi. Astana’nın kurucu... 19.01.2026, Sputnik Türkiye
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kurulan Gazze İçin Barış Kurulu'na katılma davetini kabul ettiği açıklandı.Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Ruslan Jeldibay, Tokayev’in kurula katılmaya davet edilen ilk liderlerden biri olduğunu ve Kazakistan’ın kurucu devlet olarak yer almasının istendiğini söyledi.Tokayev’den mektupla yanıtJeldibay, Tokayev’in Trump’a bir mektup göndererek teşekkür ettiğini ve kurula katılımı onayladığını belirtti. Mektupta, Kazakistan’ın Orta Doğu’da kalıcı barışa katkı sunma kararlılığının vurgulandığı aktarıldı.Tokayev’in ayrıca ülkeler arasında güvenin güçlendirilmesi ve küresel istikrara katkı sağlanması hedefini teyit ettiği ifade edildi.Süreç kamuoyuyla paylaşılmamıştıJeldibay, davetin daha önce kamuoyuna açıklanmadığını, bunun nedeninin Trump yönetiminin resmi duyurusunun beklenmesi olduğunu söyledi. Ancak sürecin ilerlemesiyle bilginin paylaşıldığı aktarıldı.Barış Kurulu’nun, Mısır, Katar ve ABD’nin arabuluculuğunda ekim 2025’te sağlanan anlaşmanın ikinci aşamasında çalışmalarına başlamasının beklendiği kaydedildi.
