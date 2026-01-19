https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/norvecten-dikkat-ceken-adim-savasta-mallariniza-el-konulabilir-uyarisi-1102860618.html

Norveç'ten dikkat çeken adım: 'Savaşta mallarınıza el konulabilir' uyarısı



Askeri makamların açıklamasına göre, Norveç’te binlerce kişi pazartesi günü ordudan mektup alacak. Bu yazılarda, olası bir savaş durumunda konutlar, araçlar, tekneler ve çeşitli makinelerin askeri amaçlarla kullanılabileceği bilgisi yer alacak.Yetkililer, bu mektupların barış zamanında herhangi bir pratik etkisi olmadığını, yalnızca vatandaşların bilgilendirilmesini amaçladığını vurguladı.'En ciddi güvenlik durumu'Ordunun lojistik teşkilatının başındaki Anders Jernberg, “Kriz ve savaşa hazırlıklı olmanın önemi son yıllarda dramatik biçimde arttı” ifadelerini kullandı.Jernberg, Norveç’in İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ciddi güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, toplumun olası bir güvenlik krizine hazır olması gerektiğini söyledi.Hazırlıklar 2026’yı kapsıyorAskeri açıklamaya göre, 2026 yılı için yaklaşık 13 bin 500 'hazırlık amaçlı el koyma bildirimi' gönderilecek. Bu bildirimlerin geçerlilik süresinin bir yıl olduğu, gönderilecek mektupların yaklaşık üçte ikisinin önceki yıllardan yenileme niteliği taşıdığı aktarıldı.Norveç’in, NATO’nun kurucu üyelerinden biri olduğu ve son yıllarda savunma kapasitesini güçlendirdiği hatırlatıldı.

