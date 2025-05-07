https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/meclise-sunuldu-muhasebecilere-yesil-pasaport-hakki-mi-geliyor-1096024323.html

Meclis'e sunuldu: Muhasebecilere Yeşil Pasaport hakkı mı geliyor?

Meclis'e sunuldu: Muhasebecilere Yeşil Pasaport hakkı mı geliyor?

Sputnik Türkiye

Yeşil pasaport nedir, kimlere veriliyor? Yeşil pasaport verilen meslek grupları

2025-05-07T14:02+0300

2025-05-07T14:02+0300

2025-05-07T14:02+0300

türki̇ye

yeşil pasaport

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

muhasebe

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Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, 3568 sayılı kanun kapsamında mesleklerini icra eden ve kamu adına denetim, mali raporlama, vergi beyan ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele gibi son derece önemli görevleri yerine getiren uzmanlar olarak biliniyor.Bu mesleğe sahip kişilerin en az 10 yıl boyunca mesleğini icra ettiğini ispatlaması halinde hususi damgalı başka bir deyişle memurlara ve ihracatçılara verilen yeşil pasaportu almasına yönelik kanun teklifi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.Kanun teklifiyle birlikte 10 yıl süreyle fiilen görev yapmış olan serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlere hususi damgalı pasaport verilmesi planlanıyor.İçişleri Komisyonu'na gönderilen teklifin görüşülüp karara bağlanması bekleniyor.Yeşil pasaport nedir?Yeşil pasaport, devletin ülkemiz vatandaşlarına verdiği birkaç pasaport türünden biridir.“Hususi pasaport” olarak bilinen belge, yeşil renkli bir kapağa sahip olduğu için "yeşil pasaport" olarak adlandırılır.Avukatlara yeşil pasaport var mı?"Hususi pasaport" olarak da bilinen bu belge, devlet memurları ile ailelerine ve belirli koşulları karşılayan, yurt dışı ile ticaret yapan bazı iş insanları ile avukatlara verilir.Hususi damgalı (Yeşil) pasaportlar harçtan muaftır. Bu nedenle hususi pasaport alacaklar sadece cüzdan bedeli olarak belirlenen ücreti öderler. Hususi Pasaportlar hak sahibi memur/emekli/istifa olanlar ve eşleri için 5 (Beş) yıllık süre ile verilir. Ancak çocuklar için, diğer şartları taşımaları koşulu ile 18 ve 25 yaş sınırı, belediye başkanları için ise görev süreleri dikkate alınarak süre belirlemesi yapılırHangi mesleklerin yeşil pasaportu olur?1- TBMM Eski Üyeleri ve Eski Bakanlar,2- Kadro derecesi 1,2 ve 3. derece olarak çalışan veya bu kadro derecesinden çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.3- 1.2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.4- Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp emekli kesenekleri 1,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ile bu durumda çalışırken EMEKLİ olan sözleşmeli devlet memurları5- Görevleri Süresince İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanları6-Özelleştirme kapsam ve programına alınan/özelleştirilen T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından;· Özelleştirilmeden önce hususi pasaport alma hakkını elde etmiş bulunmak,· Kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olmak,· Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak,· Kamu görevlisi olmak,· 4603 Sayılı İş Kanununa tabi olmak şartlarının tamamını taşıyan ve bu şartları taşırken EMEKLİ olan veya ÇEKİLEN personel.7-Özelleştirilen Türk Telekom Müdürlüğü çalışanlarından;· Özelleşmeden önce hususi damgalı pasaport alma hakkını elde ekmiş bulunmak,· Kapsam dışı Personel statüsünde çalışması şartlarının tamamını taşıyan veya bu şartları taşırken emeklilik/çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılanlar.8- Yukarıdaki 1,2,3,4,5,6 ve 7. maddede belirtilen şartları taşıyanların eşlerine, reşit olmayan çocuklarına ve evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden kız ve erkek çocuklarına (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile) 25 yaşını dolduruncaya kadar Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.9- 18 yaşını doldurmuş olsa dahi evli bulunmayan, iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen hak sahibinin çocuklarına yaş sınırı olmaksızın Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.10- Hususi Pasaportlar 5 yıllık süreyle verilir. İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanlarına ise görevleri süresince hususi pasaport tanzim edilir.

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yeşil pasaport, yeşil pasaport nedir, kimlere veriliyor? yeşil pasaport verilen meslek grupları