Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/motorine-zam-icin-tarih-belli-oldu-1102849609.html
Motorine zam için tarih belli oldu
Motorine zam için tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Motorine çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruş zam yapılması planlanıyor. 19.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-19T12:38+0300
2026-01-19T12:38+0300
ekonomi̇
motorin
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
akaryakıt zammı
akaryakıt indirimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0e/1096204063_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6dad956deb8901a38af1ca92abe41570.jpg
Motorin fiyatına 1 lira 15 kuruşluk artış bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre zammın çarşamba gününden itibaren geçerli olması bekleniyor. Ocak ayı başından bu yana akaryakıt fiyatlarında hem indirim hem de zamlar peş peşe geldi. Son olarak 16 Ocak'ta benzine 1 lira 61 kuruşluk zam gelmişti. 17 Ocak'ta ise benzine 95 kuruşluk indirim gelmişti.Güncel fiyatlar ise illere göre şu şekilde;İstanbul (Avrupa): Benzin: 54.00 TL | Motorin: 54.86 TL | LPG: 29.29 TLİstanbul (Anadolu): Benzin: 53.83 TL | Motorin: 54.69 TL | LPG: 28.69 TLAnkara: Benzin: 54.90 TL | Motorin: 55.94 TL | LPG: 29.17 TLİzmir: Benzin: 55.19 TL | Motorin: 56.20 TL | LPG: 29.09 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/akaryakita-gece-yarisi-zam-geldi-tabelalar-degisti-16-ocak-2026-benzin-motorin-ve-lpg-fiyatlari-1102788975.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0e/1096204063_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bafdc1ee9882972f44e037909bf4b151.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi
motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi

Motorine zam için tarih belli oldu

12:38 19.01.2026
© AABenzin, motorin, LPG
Benzin, motorin, LPG - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
© AA
Abone ol
Motorine çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruş zam yapılması planlanıyor.
Motorin fiyatına 1 lira 15 kuruşluk artış bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre zammın çarşamba gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.
Ocak ayı başından bu yana akaryakıt fiyatlarında hem indirim hem de zamlar peş peşe geldi. Son olarak 16 Ocak'ta benzine 1 lira 61 kuruşluk zam gelmişti. 17 Ocak'ta ise benzine 95 kuruşluk indirim gelmişti.

Güncel fiyatlar ise illere göre şu şekilde;

İstanbul (Avrupa): Benzin: 54.00 TL | Motorin: 54.86 TL | LPG: 29.29 TL
İstanbul (Anadolu): Benzin: 53.83 TL | Motorin: 54.69 TL | LPG: 28.69 TL
Ankara: Benzin: 54.90 TL | Motorin: 55.94 TL | LPG: 29.17 TL
İzmir: Benzin: 55.19 TL | Motorin: 56.20 TL | LPG: 29.09 TL
Benzin ve motorinde yeni fiyatlar: 25 Haziran güncel akaryakıt listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
EKONOMİ
Akaryakıta gece yarısı zam geldi, tabelalar değişti: Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
16 Ocak, 09:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала