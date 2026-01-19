https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/motorine-zam-icin-tarih-belli-oldu-1102849609.html

Motorine zam için tarih belli oldu

Motorine zam için tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

Motorine çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruş zam yapılması planlanıyor. 19.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-19T12:38+0300

2026-01-19T12:38+0300

2026-01-19T12:38+0300

ekonomi̇

motorin

akaryakıt

akaryakıt fiyatları

akaryakıt zammı

akaryakıt indirimi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0e/1096204063_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6dad956deb8901a38af1ca92abe41570.jpg

Motorin fiyatına 1 lira 15 kuruşluk artış bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre zammın çarşamba gününden itibaren geçerli olması bekleniyor. Ocak ayı başından bu yana akaryakıt fiyatlarında hem indirim hem de zamlar peş peşe geldi. Son olarak 16 Ocak'ta benzine 1 lira 61 kuruşluk zam gelmişti. 17 Ocak'ta ise benzine 95 kuruşluk indirim gelmişti.Güncel fiyatlar ise illere göre şu şekilde;İstanbul (Avrupa): Benzin: 54.00 TL | Motorin: 54.86 TL | LPG: 29.29 TLİstanbul (Anadolu): Benzin: 53.83 TL | Motorin: 54.69 TL | LPG: 28.69 TLAnkara: Benzin: 54.90 TL | Motorin: 55.94 TL | LPG: 29.17 TLİzmir: Benzin: 55.19 TL | Motorin: 56.20 TL | LPG: 29.09 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/akaryakita-gece-yarisi-zam-geldi-tabelalar-degisti-16-ocak-2026-benzin-motorin-ve-lpg-fiyatlari-1102788975.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi