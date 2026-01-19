https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/motorine-zam-icin-tarih-belli-oldu-1102849609.html
Motorine zam için tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Motorine çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruş zam yapılması planlanıyor. 19.01.2026, Sputnik Türkiye
Motorin fiyatına 1 lira 15 kuruşluk artış bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre zammın çarşamba gününden itibaren geçerli olması bekleniyor. Ocak ayı başından bu yana akaryakıt fiyatlarında hem indirim hem de zamlar peş peşe geldi. Son olarak 16 Ocak'ta benzine 1 lira 61 kuruşluk zam gelmişti. 17 Ocak'ta ise benzine 95 kuruşluk indirim gelmişti.Güncel fiyatlar ise illere göre şu şekilde;İstanbul (Avrupa): Benzin: 54.00 TL | Motorin: 54.86 TL | LPG: 29.29 TLİstanbul (Anadolu): Benzin: 53.83 TL | Motorin: 54.69 TL | LPG: 28.69 TLAnkara: Benzin: 54.90 TL | Motorin: 55.94 TL | LPG: 29.17 TLİzmir: Benzin: 55.19 TL | Motorin: 56.20 TL | LPG: 29.09 TL
