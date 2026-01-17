https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/avrupa-liderlerinden-rusya-konusunda-u-donusu-avrupanin-artik-rusya-ile-konusmasinin-zamani-1102811171.html

Avrupa liderlerinden Rusya konusunda 'U dönüşü': 'Avrupa’nın artık Rusya ile konuşmasının zamanı geldiğine inanıyorum'

Rusya ile görüşmenin zaruri olduğuna ilişkin ilk açıklama Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yapıldı.Macron açıklamasında, "Avrupalılar ve Ukraynalılar olarak Moskova ile yeniden temas kurmak için doğru çerçeveyi bulmak çıkarımızadır” diyerek Arupalıların bunu 'gelecek haftalarda' yapması gerektiğinin altını çizdi.Macron, Rusya’nın 2022’de Ukrayna’daki Özel Askeri Operasyon'a başlamasından önceki haftalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birkaç kez telefon görüşmesi yapmıştı. Temaslar geçen temmuz ayında yapılan bir telefon görüşmesiyle yeniden başlamıştı. Macron, Putin’i Ukrayna’da ateşkesi kabul etmeye çağırırken; ateşkesi Ukrayna ordusunun yeniden silahlandırılması ve yeniden düzenlenmesi için bir hile olarak gören Putin ise herhangi bir uzlaşmanın 'kapsamlı ve uzun vadeli olması ve Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasını öngörmesi' gerektiğinin altını çizmişti.'Avrupa’nın artık Rusya ile de konuşmasının zamanı geldiğine inanıyorum'İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Macron'un Rusya ile görüşülmesi fikrine destek veren isimler arasında idi.Meloni açıklamasında, şu cümleleri kaydetmişti:Ukrayna’nın açık sözlü bir destekçisi olmasına rağmen Meloni, Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini’nin Lega Partisi'nin de yer aldığı bir koalisyon hükümetine liderlik ediyor. Salvini uzun süredir Putin ile görüşmeler yapılması çağrısında bulunuyor. Geçen ay yaptığı açıklasında Salvini, Hitler ve Napolyon'un Moskova’yı dize getirme girişimlerinde başarısız olduğunu ve Ukrayna ile AB’nin de başarısız olacağını savunmuştu.'AB, en büyük Avrupalı komşusuyla yeniden bir denge bulması gerekiyor'Almanya’nın 'Ukrayna’nın güvenliği konusunda sorumluluk üstleneceğini' ilan etmesinden iki gün sonra, Şansölye Friedrich Merz yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki bir barış anlaşmasını kastederek 'tüm bu sürecin Rusya’nın rızası olmadan işlemediğini' söyledi.Çarşamba günü Merz, bir ekonomi konferansında AB’nin 'en büyük Avrupalı komşusuyla yeniden bir denge bulması gerektiğini' ve 'eğer barış olursa 2026 yılının ötesine büyük bir güvenle bakabileceklerini' ifade etti.Söz konusu bu açıklamaları yapan Merz, geçen yıl Rusya’nın dondurulmuş egemen varlıklarına el konulmasını savunmuş ve Ukrayna’ya 'uzun menzilli silahların' temini konusunda açıklamalarda bulunmuştu.'Avrupa masada bir yer elde edemezse, biz kendi aramızda konuşuyor olacağız'Macron ve Meloni'nin söz konusu bu açıklamalar Avrupa Birliği'nde Rusya ile doğrudan müzakere edecek bi temsilci atanması fikrinin ortaya çıkmasına neden olmuştu.AB yetkilileri böyle bir ismin atanıp atanmayacağını açıklamamış olsa da Avrupa Komisyonu Sözcüsü Paula Pinho yaptığı açıklamada, “Açıkça görülüyor ki, bir noktada Devlet Başkanı Putin ile de görüşmeler yapılması gerekecek” dedi.Politico’nun Çarşamba günü yaptığı bir haberde, Avrupalı liderlerin asıl korkusunun ABD Başkanı Donald Trump ve onun temsilcisi Steve Witkoff’un kendilerini devre dışı bırakarak Rusya ile ilerleyip bir anlaşma yapması olduğu iddia edilmişti.Politico'nun söz konusu bu iddiasını Macron, "Avrupa masada bir yer elde edemezse, biz kendi aramızda konuşuyor olacağız" cümlesi ile doğrulamıştı. Daha önce Macron ABD'nin 'Ruslarla tek başlarına görüşeceğini' dile getirmişti. Meloni ise bu hafta yaptığı açıklamada, Avrupa adına konuşan 'çok fazla ses' olduğunu belirterek tek bir muhatabın Rusya ile görüşmeleri kolaylaştıracağını savunmuştu.'Dile getirilen görüşlerin Moskova’nın bakış açısıyla tamamen örtüyüyor'Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova’nın Avrupa’dan gelen açıklamalardaki 'olumlu değişimi' memnuniyetle karşıladığını söyledi.Peskov, "Şaşırtıcı gelebilir ama bu açıklamalarda dile getirilen görüşlerin Moskova’nın bakış açısıyla tamamen örtüyüyor” diyerek Avrupalıların daha önce Rusya’nın 'ezici bir yenilgiye uğratılmasını' isteyen 'ütopik açıklamalar' yaptığını hatırlattı.Peskov söz konusu bu son açıklamaların 'gerçekten Avrupalıların stratejik vizyonunu yansıtması halinde, bunun tutumlarında olumlu bir evrimi temsil edeceğinin altını çizmişti.'Rusya'nın çıkarlarına saygı gösterilmeli ve güvenlik kaygıları dikkate alınmalı'Perşembe günü Kremlin’de yeni atanan yabancı büyükelçileri kabul ederken konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rusya’nın Avrupa ile 'ihtiyaç duyduğu düzeyde ilişkileri yeniden tesis etmeye hazır olduğunu' söylemişti.Putin, "Zamanla durumun yine de değişeceğine ve devletlerimizin normal, yapıcı diyaloğa geri döneceğine inanmak isteriz" dediği konuşmasında bunun ancak “Rusya’nın ulusal çıkarlarına saygı gösterilmesi ve meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınması' durumunda mümkün olacağı uyarısında bulunmuştu.

