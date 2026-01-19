https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/misirli-uzman-saber-rus-lancet-ihalari-degerli-stratejik-hedefleri-dusuk-maliyetle-ediyor-1102857953.html

Mısırlı uzman Saber: Rus Lancet İHA'ları, değerli stratejik hedefleri düşük maliyetle ediyor

Mısırlı uzman Saber: Rus Lancet İHA'ları, değerli stratejik hedefleri düşük maliyetle ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya'nın geliştirdiği Lancet İHA'larının başarısı yalnızca teknik üstünlüğüne bağlanamayacağını söyleyen Saber, İHA'ların maliyet kısmına da özellikle dikkat... 19.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-19T17:14+0300

2026-01-19T17:14+0300

2026-01-19T17:14+0300

dünya

rusya

lancet

sputnik

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102857904_0:1:1025:577_1920x0_80_0_0_3dc9f9544f170f63912b63bddad744fd.jpg

Mısırlı uluslararası terör ve bilgi savaşları uzmanı Hatem Saber, Rusya'nın geliştirdiği Lancet İHA'larının başarısı yalnızca teknik üstünlüğüne bağlanamayacağını, bu başarının altındaki temel faktörün İHA'ların modern savaş alanının doğasına ve bağlamına mükemmel bir şekilde uyum sağlaması olduğunu vurguladı.Sputnik'e demeç veren Saber, Rusya'nın yoğun bir hava savunma ağıyla karşı karşıya olduğunu ve Lancet'in burada 'ekonomik çekiç' olarak değerini kanıtladığını belirtti. Radarlar, topçu sistemleri, tanklar gibi yüksek değerli stratejik hedeflerin son derece düşük maliyetle imha edildiğine dikkat çekti.Saber, Lancet'in teknolojik bir devrimden ziyade akıllı bir taktik evrim olduğunu vurgulayarak "Bu İHA'ların verimliliğinin sırrı sadece savaş başlığında veya kompozit malzemelerde değil, aynı zamanda keşif sistemleri, yapay zeka güdümlü sistemler ve komuta kontrol ağlarıyla profesyonel entegrasyonunda da yatıyor. Bu ekosistem olmadan, İHA'lar sadece sıradan bir 'uçan mermi' olarak kalır" dedi.Saber, Lancet'in başarısının üç temel faktörünü şöyle sıraladı:1. Savaş ekonomisi: İHA, düşük maliyetle yüksek yıpratma kabiliyeti sağlamakta olup bu, uzun süreli çatışmalarda kritik öneme sahiptir.2. Taktiksel esneklik: İHA'nın havada uzun süre kalabilme özelliği, onu 'kör' bir mühimmattan 'akıllı bir avcıya' dönüştürür. Bu, maliyetli hava saldırılarına olan ihtiyacı azaltır ve insanlı uçaklara yönelik riskleri en aza indirir.3. Kısa menzilli hava savunmasının bozulması: İHA, düşük irtifalarda düşman savunmasındaki zaafları etkili bir şekilde kullanır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/rosoboronexport-lancet-ihalari-ukrayna-ordusuna-ait-4-binden-fazla-techizati-imha-etti-1102856837.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, lancet, sputnik, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)