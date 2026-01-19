Türkiye
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı: İstanbul dahil birçok ilde kar etkili oluyor
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı: İstanbul dahil birçok ilde kar etkili oluyor
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre İstanbul dahil birçok ilde kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Kıyı bölgelerinde şiddetli rüzgar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Ocak Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'den uyarılarYağışların, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas, Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARABölge Detayı:Çok bulutlu. Bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışların İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgâr kuzey ve kuzeydoğudan 40-70 km/saat hızla esecek.EGEBölge Detayı:Parçalı ve çok bulutlu. Kıyı Ege’de rüzgâr kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat).AKDENİZBölge Detayı:Parçalı ve çok bulutlu. İç kesimlerde rüzgâr kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat).İÇ ANADOLUBölge Detayı:Çok bulutlu. Bölgenin doğusu ile Karaman çevrelerinde aralıklı kar yağışı bekleniyor. Sivas çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar.BATI KARADENİZBölge Detayı:Çok bulutlu, genelinde karla karışık yağmur ve kar. Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yağışlar kuvvetli. Sinop çevrelerinde rüzgâr fırtına şeklinde (40-70 km/saat).ORTA ve DOĞU KARADENİZBölge Detayı:Çok bulutlu. (Amasya hariç) genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor. Yüksek ve eğimli kesimlerde çığ tehlikesi var. Kıyılarda rüzgâr 40-70 km/saat.DOĞU ANADOLUBölge Detayı:Çok bulutlu, genelinde aralıklı kar yağışı. Kuzey ve doğusunda kuvvetli ve yoğun kar. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi. Batısında rüzgâr 40-70 km/saat.GÜNEYDOĞU ANADOLUBölge Detayı:Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusunda aralıklı karla karışık yağmur ve kar. Siirt çevrelerinde yağışlar kuvvetli.
meteoroloji uyarı, kar yağışı, kuvvetli kar, fırtına uyarısı, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, 19 ocak hava durumu, türkiye hava durumu, mgm hava tahmini, istanbul kar yağışı
06:50 19.01.2026 (güncellendi: 06:58 19.01.2026)
İstanbul'da kar
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre İstanbul dahil birçok ilde kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Kıyı bölgelerinde şiddetli rüzgar yer yer fırtınaya dönüşürken Doğu bölgelerinde şiddetli kar yağışı bekleniyor. Bartın, Batman, Bitlis, Hakkari, Kastamonu, Siirt, Sinop, Şırnak ve Van için sarı kodlu uyarı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Ocak Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den uyarılar

Yağışların, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas, Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Bölge Detayı:
Çok bulutlu. Bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışların İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgâr kuzey ve kuzeydoğudan 40-70 km/saat hızla esecek.
Bursa – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çanakkale – 4°C – Çok bulutlu
İstanbul – 6°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı; yağışlar kuvvetli
Kırklareli – 2°C – Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Bölge Detayı:
Parçalı ve çok bulutlu. Kıyı Ege’de rüzgâr kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat).
Afyonkarahisar – 0°C – Parçalı ve çok bulutlu
Denizli – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
İzmir – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Muğla – 8°C – Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Bölge Detayı:
Parçalı ve çok bulutlu. İç kesimlerde rüzgâr kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat).
Adana – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
Antalya – 14°C – Parçalı bulutlu
Hatay – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
Isparta – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Bölge Detayı:
Çok bulutlu. Bölgenin doğusu ile Karaman çevrelerinde aralıklı kar yağışı bekleniyor. Sivas çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar.
Ankara – 1°C – Çok bulutlu
Eskişehir – 0°C – Çok bulutlu
Kayseri – -4°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Konya – 1°C – Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Bölge Detayı:
Çok bulutlu, genelinde karla karışık yağmur ve kar. Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yağışlar kuvvetli. Sinop çevrelerinde rüzgâr fırtına şeklinde (40-70 km/saat).
Bolu – -1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Düzce – 3°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar
Sinop – 6°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar; yağışlar kuvvetli
Zonguldak – 3°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bölge Detayı:
Çok bulutlu. (Amasya hariç) genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor. Yüksek ve eğimli kesimlerde çığ tehlikesi var. Kıyılarda rüzgâr 40-70 km/saat.
Amasya – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Rize – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar; yağışlar kuvvetli
Samsun – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar; yağışlar kuvvetli
Trabzon – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar; yağışlar kuvvetli

DOĞU ANADOLU

Bölge Detayı:
Çok bulutlu, genelinde aralıklı kar yağışı. Kuzey ve doğusunda kuvvetli ve yoğun kar. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi. Batısında rüzgâr 40-70 km/saat.
Erzurum – -4°C – Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı
Kars – -6°C – Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı
Malatya – 0°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Van – 1°C – Çok bulutlu, kar yağışlı; yağışlar kuvvetli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge Detayı:
Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusunda aralıklı karla karışık yağmur ve kar. Siirt çevrelerinde yağışlar kuvvetli.
Batman – 3°C – Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
Diyarbakır – 0°C – Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
Gaziantep – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu
Mardin – 0°C – Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı
