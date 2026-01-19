https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/meteorolojiden-yogun-kar-yagisi-ve-firtina-uyarisi-istanbul-dahil-bircok-ilde-kar-etkili-oluyor-1102837325.html

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı: İstanbul dahil birçok ilde kar etkili oluyor

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısı: İstanbul dahil birçok ilde kar etkili oluyor

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre İstanbul dahil birçok ilde kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Kıyı bölgelerinde şiddetli rüzgar... 19.01.2026

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Ocak Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'den uyarılarYağışların, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas, Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARABölge Detayı:Çok bulutlu. Bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışların İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgâr kuzey ve kuzeydoğudan 40-70 km/saat hızla esecek.EGEBölge Detayı:Parçalı ve çok bulutlu. Kıyı Ege’de rüzgâr kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat).AKDENİZBölge Detayı:Parçalı ve çok bulutlu. İç kesimlerde rüzgâr kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat).İÇ ANADOLUBölge Detayı:Çok bulutlu. Bölgenin doğusu ile Karaman çevrelerinde aralıklı kar yağışı bekleniyor. Sivas çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar.BATI KARADENİZBölge Detayı:Çok bulutlu, genelinde karla karışık yağmur ve kar. Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yağışlar kuvvetli. Sinop çevrelerinde rüzgâr fırtına şeklinde (40-70 km/saat).ORTA ve DOĞU KARADENİZBölge Detayı:Çok bulutlu. (Amasya hariç) genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor. Yüksek ve eğimli kesimlerde çığ tehlikesi var. Kıyılarda rüzgâr 40-70 km/saat.DOĞU ANADOLUBölge Detayı:Çok bulutlu, genelinde aralıklı kar yağışı. Kuzey ve doğusunda kuvvetli ve yoğun kar. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi. Batısında rüzgâr 40-70 km/saat.GÜNEYDOĞU ANADOLUBölge Detayı:Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusunda aralıklı karla karışık yağmur ve kar. Siirt çevrelerinde yağışlar kuvvetli.

