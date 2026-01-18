Türkiye
İstanbullular dikkat: Bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul’da etkisini artıran olumsuz hava koşulları ve fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bazı seferlerde gecikme ve iptallerin yaşanabileceği... 18.01.2026, Sputnik Türkiye
Olumsuz hava koşulları ve fırtına İstanbul'da deniz ulaşımını vurdu.Şehir Hatları, Bostancı-Moda-Kabataş Hattı seferlerinin Moda’ya, Çengelköy-Kuzguncuk-Beşiktaş-Kabataş Hattı seferlerinin ise Kuzguncuk’a uğramayacağını açıkladı. Yetkililer, seferlerde yaşanabilecek diğer aksamalara karşı yolcuların güncel duyuruları takip etmelerini istedi.
18:53 18.01.2026
İstanbul’da etkisini artıran olumsuz hava koşulları ve fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bazı seferlerde gecikme ve iptallerin yaşanabileceği açıklandı.
Olumsuz hava koşulları ve fırtına İstanbul'da deniz ulaşımını vurdu.
Şehir Hatları, Bostancı-Moda-Kabataş Hattı seferlerinin Moda’ya, Çengelköy-Kuzguncuk-Beşiktaş-Kabataş Hattı seferlerinin ise Kuzguncuk’a uğramayacağını açıkladı.
Yetkililer, seferlerde yaşanabilecek diğer aksamalara karşı yolcuların güncel duyuruları takip etmelerini istedi.
istanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2026
İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı etkili olacak: Hava sıcaklığı düşüyor, batıda kuvvetli rüzgara dikkat
09:13
