İstanbullular dikkat: Bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbullular dikkat: Bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da etkisini artıran olumsuz hava koşulları ve fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bazı seferlerde gecikme ve iptallerin yaşanabileceği... 18.01.2026

Olumsuz hava koşulları ve fırtına İstanbul'da deniz ulaşımını vurdu.Şehir Hatları, Bostancı-Moda-Kabataş Hattı seferlerinin Moda’ya, Çengelköy-Kuzguncuk-Beşiktaş-Kabataş Hattı seferlerinin ise Kuzguncuk’a uğramayacağını açıkladı. Yetkililer, seferlerde yaşanabilecek diğer aksamalara karşı yolcuların güncel duyuruları takip etmelerini istedi.

