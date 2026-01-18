https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/istanbullular-dikkat-bazi-vapur-seferleri-iptal-edildi-1102833931.html
İstanbullular dikkat: Bazı vapur seferleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul’da etkisini artıran olumsuz hava koşulları ve fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bazı seferlerde gecikme ve iptallerin yaşanabileceği... 18.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-18T18:53+0300
2026-01-18T18:53+0300
2026-01-18T18:53+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/01/1070446062_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8d6c95dff1aff5067560991e3a22dd5c.jpg
Olumsuz hava koşulları ve fırtına İstanbul'da deniz ulaşımını vurdu.Şehir Hatları, Bostancı-Moda-Kabataş Hattı seferlerinin Moda’ya, Çengelköy-Kuzguncuk-Beşiktaş-Kabataş Hattı seferlerinin ise Kuzguncuk’a uğramayacağını açıkladı. Yetkililer, seferlerde yaşanabilecek diğer aksamalara karşı yolcuların güncel duyuruları takip etmelerini istedi.
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/01/1070446062_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5ca955bdcec1405985eec9fb1059e4de.jpg
İstanbul’da etkisini artıran olumsuz hava koşulları ve fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bazı seferlerde gecikme ve iptallerin yaşanabileceği açıklandı.
Olumsuz hava koşulları ve fırtına İstanbul'da deniz ulaşımını vurdu.
Şehir Hatları, Bostancı-Moda-Kabataş Hattı seferlerinin Moda’ya, Çengelköy-Kuzguncuk-Beşiktaş-Kabataş Hattı seferlerinin ise Kuzguncuk’a uğramayacağını açıkladı.
Yetkililer, seferlerde yaşanabilecek diğer aksamalara karşı yolcuların güncel duyuruları takip etmelerini istedi.