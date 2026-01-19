https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/mehmet-akif-ersoyun-eski-esi-pinar-erbas-isime-son-verildi-1102846589.html

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş: 'İşime son verildi'

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş: 'İşime son verildi'

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi, Show TV Ana Haber Sunucusu Pınar Erbaş, görevine son verildiğini duyurdu. Erbaş, kısa bir izin dönemine çıkarıldığını, izninin uzatıldığını ve sonrasında aynı yerde işe dönüşünün olmayacağının kendisine bildirildiğini açıkladı.'Eski eş' gerekçesine tepkiSosyal medya hesabından açıklama yapan Erbaş, her haberi tarafsızlıkla sunmakla yükümlü bir ana haber spikeri olmasına rağmen, “eski eş ile ilgili haberleri sunmamam istendiği için” işine son verildiğini ifade etti. Bu durumun suçun şahsiliği ilkesiyle çeliştiğini vurgulayan Erbaş, kararın hukuki ve ahlaki açıdan tartışmalı olduğunu belirtti.Kadın-erkek eşitsizliği vurgusuErbaş, açıklamasında kararın bir de kadın-erkek eşitsizliği boyutu olduğuna işaret ederek, “Söz konusu suçlamaların odağında bir kadın olarak ben olsaydım karşı tarafın işine son verilir miydi?” sorusunu yöneltti. Bu soruyu bir retorik olarak dile getirdiğini belirten Erbaş, cevabını bildiğini ifade etti.'Kariyerimi tek başıma inşa ettim'Meslek hayatına stajyerlikten spikerliğe uzanan 15 yıllık bir emekle geldiğini anlatan Erbaş, kariyerini mesleki ilke ve etik kurallar çerçevesinde sürdürdüğünü vurguladı. Erbaş'ın açıklaması şöyle:"Her haberi tarafsızlıkla iletmekle yükümlü bir ana haber spikeri olduğum halde, “eski eş ile ilgili haberleri” sunmam istenmediği için görevime son verildi.Kısa bir izin dönemindeydim. Önce iznim uzatıldı, sonraki süreçte ise aynı yerde işe dönüşümün olmayacağı tarafıma bildirildi.Mağduru bile olmayı içime sindiremediğim bir hikâyenin kurbanı olmayı kabul etmem mümkün değil.Büyük haksızlık…Hukuki ve ahlaki yönden tartışma konusu edilemeyecek bir durumda olmama rağmen, “eski eş” olmanın gerekçe gösterilmesinin; suçun şahsiliği ilkesiyle oluşturduğu tezatı kamuoyunun takdirine bırakıyorum.Meselenin bir de kadın - erkek eşitsizliği boyutu var. Söz konusu suçlamaların odağında bir kadın olarak ben olsaydım karşı tarafın işine son verilir miydi? Soru olarak dile getirdim ama aslında cevabı biliyorum.15 senelik emek… Stajyerlik, muhabirlik, editörlük ve spikerlik ile devam eden kariyerimde, her basamağı, tüm iş arkadaşlarımın şahitliğinde, mesleki ilke ve ahlak kuralları çerçevesinde, pek çoğumuz gibi binbir mücadeleyle çıktım.Kariyer benim. Tek başıma yaptım. Yine yaparım.Fakat çok şaşkın ve kırgınım."

