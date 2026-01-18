https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/felc-sonrasi-umut-veren-gelisme-damar-yoluyla-verilen-tedavi-beyni-onariyor-1102821799.html

Felç sonrası umut veren gelişme: Damar yoluyla verilen tedavi beyni onarıyor

Araştırmacıların aktardığına göre, yeni geliştirilen enjeksiyon tedavisi, birçok ilacın aşamadığı kan-beyin bariyerini geçebiliyor. Bu sayede felç sonrası kan akışı yeniden sağlandığında ortaya çıkan zararlı iltihaplanmanın azaltıldığı belirtildi.Çalışmada, tedavinin en yaygın felç türü olan iskemik felç için kullanılan bir hayvan modelinde test edildiği ve beyin dokusundaki hasarın belirgin biçimde azaldığı bildirildi.'İyileşmeyi destekleyen bir yol açılıyor'Çalışmanın yazarlarından Ayush Batra, mevcut tedavilerin yalnızca kan akışını yeniden sağlamaya odaklandığını belirterek, “Sinir hücrelerinin toparlanmasını destekleyen ve hasarı azaltan bir tedavi çok güçlü olurdu. Bu çalışma, bizi o yola yaklaştırıyor” ifadelerini kullandı. Tedaviyi alan deneklerde, ciddi yan etki ya da organ hasarı görülmediği aktarıldı.Ameliyatsız, tek dozluk yaklaşımYeni yöntemin, daha önce omurilik hasarında kullanılan ve 'dans eden moleküller' olarak bilinen bir teknolojiye dayandığı aktarıldı. Araştırmacılar, bu moleküllerin damar yoluyla verilerek beyne ulaştırılmasının önemli bir ilerleme olduğunu vurguladı.Çalışmanın ortak yazarlarından Samuel I. Stupp, bu yaklaşımın felcin yanı sıra travmatik beyin hasarı ve bazı nörodejeneratif hastalıklar için de umut vadettiğini söyledi.Araştırmanın, Northwestern University bünyesinde yürütüldüğü ve sonuçların Neurotherapeutics dergisinde yayımlandığı bildirildi.

