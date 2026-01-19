Kremlin: Devlet Başkanı Putin, Gazze Barış Kurulu'na davet edildi
12:42 19.01.2026 (güncellendi: 13:48 19.01.2026)
© Sputnik / Сергей ГунеевRus lider, Vladimir Putin'le Yılın Özeti programında - 2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
Abone ol
ABD Başkanı Trump'ın kurulduğunu duyurduğu Gazze Barış Kurulu'na Rus lider Putin'in davet edildiği açıklandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diplomatik kanallar üzerinden Gazze Barış Kurulu'na davet edildiğini belirtti.
Peskov, Moskova'nın şu anda söz konusu davetin tüm detaylarını incelediğini bildirdi.
Kremlin Sözcüsü, "Rusya, teklifin tüm detaylarını inceliyor ve girişimin format ve kapsamını netleştirmek için ABD ile temas kurmayı umuyor" dedi.
Peskov, Moskova'nın şu anda söz konusu davetin tüm detaylarını incelediğini bildirdi.
Kremlin Sözcüsü, "Rusya, teklifin tüm detaylarını inceliyor ve girişimin format ve kapsamını netleştirmek için ABD ile temas kurmayı umuyor" dedi.
'Trump'ın dünya tarihine geçeceği yönündeki görüşlere katılmamak zor'
Peskov, bir soru üzerine, Grönland'ın ABD'ye bağlanması sorununu çözmesi halinde Başkan Donald Trump'ın dünya tarihine geçeceğini düşünen çok sayıdaki uzmanın görüşüne katılmamanın zor olduğunu söyledi.
'Trump'ın dünya tarihine geçeceği yönündeki görüşlere katılmamak zor'
Kremlin Sözcüsü Peskov, bir soru üzerine, Grönland'ın ABD'ye bağlanması sorununu çözen Başkan Donald Trump'ın dünya tarihine geçeceğini düşünen çok sayıdaki uzmanın görüşüne katılmamanın zor olduğunu söyledi.
🎤Peskov'un diğer açıklamaları:
🔴Kremlin, Grönland'daki durumu takip ediyor, son günlerce çok sayıda rahatsız edici bilgi geliyor
🔴Rusya, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'le sürekli temas halinde
🔴Putin'in yakın zamanda Rodriguez'le konuşması planlanmıyor, ancak gerektiğinde bu hızlıca organize edilebilir
🔴Putin, Epifani Bayramı vesilesiyle buz tutmuş gölde açılan bir havuza girdi
🎤Peskov'un diğer açıklamaları:
🔴Kremlin, Grönland'daki durumu takip ediyor, son günlerce çok sayıda rahatsız edici bilgi geliyor
🔴Rusya, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'le sürekli temas halinde
🔴Putin'in yakın zamanda Rodriguez'le konuşması planlanmıyor, ancak gerektiğinde bu hızlıca organize edilebilir
🔴Putin, Epifani Bayramı vesilesiyle buz tutmuş gölde açılan bir havuza girdi