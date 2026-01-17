https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/trumptan-cumhurbaskani-erdogana-gazze-baris-kurulu-daveti-1102809754.html

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Gazze Barış Kurulu' daveti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Gazze Barış Kurulu' daveti

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, BM Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararla Gazze ihtilafına ilişkin kapsamlı planı desteklediğini, ABD Başkanı Donald... 17.01.2026

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan “Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan”ın desteklenmesine karar verildiğini duyurdu.Duran, X üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu karar çerçevesinde Gazze’de güvenliğin sağlanması ve yeniden imar sürecinden sorumlu olacak Barış Kurulu ve ilgili organların tesis edildiğini belirtti.Trump'tan Erdoğan'a Gazze kurulu davetiPaylaşımda yer alan bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde Barış Kurulu’nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Barış Kurulu’nda kurucu üye olarak yer almaya davet etti.Açıklamada, Barış Kurulu’nun Gazze’de güvenlik ve yeniden inşa sürecinde merkezi bir rol üstlenmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

