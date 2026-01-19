Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/karaciger-nakli-bekliyordu-ufuk-ozkana-yeni-hastalik-teshisi-konuldu-1102862982.html
Karaciğer nakli bekliyordu: Ufuk Özkan'a yeni hastalık teşhisi konuldu
Karaciğer nakli bekliyordu: Ufuk Özkan'a yeni hastalık teşhisi konuldu
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, ünlü sanatçının Influenza A testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretlerin... 19.01.2026
Karaciğer nakli bekleyen oyuncu Ufuk Özkan'a Influenza A teşhisi konuldu.Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, "Abim Ufuk Özkan’da üst solunum yolu enfeksiyonu başlamış, Influenza A testleri pozitif çıkmıştır. Doktorlarımız, bu durumun karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını belirtmektedir. Bu nedenle yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretler yasaklanmıştır. Karaciğer donörü arayışımız devam etmektedir. Özellikle daha önce abimle yolu kesişmiş tiyatro ve sanat camiasından kişilerin bana Instagram sayfam üzerinden ulaşmaları büyük önem taşımaktadır. Vaktimizin daraldığını üzülerek ifade eder, gösterdiğiniz ilgi ve destek için abim adına da teşekkür ederiz" dedi.50 yaşındaki oyuncu geçen hafta acil karaciğer nakli kararıyla hastaneye yatırılmıştı.
21:15 19.01.2026
© Fotoğraf : Fırat Tanış sosyal medyaUfuk Özkan
© Fotoğraf : Fırat Tanış sosyal medya
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, ünlü sanatçının Influenza A testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretlerin yasaklandığı belirtildi.
Karaciğer nakli bekleyen oyuncu Ufuk Özkan'a Influenza A teşhisi konuldu.
Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, "Abim Ufuk Özkan’da üst solunum yolu enfeksiyonu başlamış, Influenza A testleri pozitif çıkmıştır. Doktorlarımız, bu durumun karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını belirtmektedir. Bu nedenle yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretler yasaklanmıştır. Karaciğer donörü arayışımız devam etmektedir. Özellikle daha önce abimle yolu kesişmiş tiyatro ve sanat camiasından kişilerin bana Instagram sayfam üzerinden ulaşmaları büyük önem taşımaktadır. Vaktimizin daraldığını üzülerek ifade eder, gösterdiğiniz ilgi ve destek için abim adına da teşekkür ederiz" dedi.
50 yaşındaki oyuncu geçen hafta acil karaciğer nakli kararıyla hastaneye yatırılmıştı.
Ufuk Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
Oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı
12 Ocak, 21:55
