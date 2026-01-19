https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/karaciger-nakli-bekliyordu-ufuk-ozkana-yeni-hastalik-teshisi-konuldu-1102862982.html

Karaciğer nakli bekliyordu: Ufuk Özkan'a yeni hastalık teşhisi konuldu

Karaciğer nakli bekliyordu: Ufuk Özkan'a yeni hastalık teşhisi konuldu

Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, ünlü sanatçının Influenza A testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Karaciğer nakli bekleyen oyuncu Ufuk Özkan'a Influenza A teşhisi konuldu.Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, "Abim Ufuk Özkan’da üst solunum yolu enfeksiyonu başlamış, Influenza A testleri pozitif çıkmıştır. Doktorlarımız, bu durumun karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını belirtmektedir. Bu nedenle yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretler yasaklanmıştır. Karaciğer donörü arayışımız devam etmektedir. Özellikle daha önce abimle yolu kesişmiş tiyatro ve sanat camiasından kişilerin bana Instagram sayfam üzerinden ulaşmaları büyük önem taşımaktadır. Vaktimizin daraldığını üzülerek ifade eder, gösterdiğiniz ilgi ve destek için abim adına da teşekkür ederiz" dedi.50 yaşındaki oyuncu geçen hafta acil karaciğer nakli kararıyla hastaneye yatırılmıştı.

