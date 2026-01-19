https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/istanbulda-kar-ne-kadar-surecek-valilikten-kritik-hava-durumu-aciklamasi-1102854413.html

İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? Valilikten kritik hava durumu açıklaması

İstanbul Valiliği, Meteoroloji verilerine dayanarak kentte karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklı olarak süreceğini açıkladı... 19.01.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102854256_0:81:1552:954_1920x0_80_0_0_5f245111aa2c34e4b8aee1274e2534b4.jpg

İstanbul Valiliği, kent genelinde yağmur ve karla karışık yağmurun devam edeceğini belirterek vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı. Açıklama, Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşıldı.Bugün: Karla karışık yağmur, yükseklerde karMeteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre İstanbul’da bugün aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışı bekleniyor.Yarın için tahminler paylaşıldıValiliğin açıklamasında 20 Ocak Salı gününe ilişkin şu ifadelere yer verildi:“20 Ocak Salı günü havanın, parçalı çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. En düşük sıcaklığın 3 derece, en yüksek sıcaklığın 7 derece olması bekleniyor.”Soğuk hava ne zaman etkisini kaybedecek?Açıklamaya göre, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağı öngörülüyor. Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette, zaman zaman 30–60 km/saat hızla esmesi bekleniyor.Valilik, il genelinde buzlanma ve don beklendiğini vurgulayarak, ulaşımda aksamalar ve olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

