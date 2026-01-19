https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/istanbulda-kar-alarmi-valilik-duyurdu-motokuryelerin-trafige-cikisi-yasaklandi-1102841969.html

İstanbul'da kar alarmı, valilik duyurdu: Motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

İstanbul'da dün başlayan kar, tipi şeklinde aralıklarla yağmaya devam ediyor. İstanbul Valiliğ, kurye ve ağır taşıtların trafiğe çıkışını yasakladı. AKOM, öğle... 19.01.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle alınan önlemleri duyurdu. Valilik bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının 2. bir talimata kadar yasaklandığını açıkladı. İstanbul'da dün başlayan kar, tipi şeklinde aralıklarla yağmaya devam ediyor. Kar yağışının da etkisiyle trafik yoğunluğu, sabah saatlerinde yüzde 81'e çıktı.İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yerini yağmura bırakacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Kar yağışı bugün öğlen saatlerine kadar devam edecek. Akşam saat 18:00 civarı kar yağışı İstanbul’u terk ediyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 6 dereceye kadar çıkacak. Karla karışık yağmur da olsa kuvvetli" ifadelerini kullandı.AKOM'dan saatli uyarıAKOM'dan yapılan açıklamaya göre, kar yağışı öğle saatlerine kadar İstanbul'da etkisini gösterecek. AKOM'un uyarısında şunlar yer aldı: "Güne şehir merkezinde 1 derece, kırsal bölgelerde eksi 3 derecelere gerileyen dondurucu soğuk hava ile birlikte kar yağışlı bir gökyüzüyle başlandı. Öğle saatlerine kadar il genelinde yerel kuvvetli kar sağanakları beklenirken, akşam saatlerinde yağışların karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor."

