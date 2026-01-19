https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/ispanyada-iki-hizli-tren-raydan-cikti-can-kaybinin-arttigi-kazada-20den-fazla-yarali-var-1102836956.html

İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı: Can kaybı giderek artıyor

19.01.2026

İspanya'da Kurtuba kenti yakınlarında iki hızlı trenin raydan çıkması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı kazada can kaybı 20'yi geçti. Yerel medyada yer alan haberlere göre Malaga'dan Madrid'e giden bir hızlı trenin üç vagonunun raydan çıktığı sırada karşı hatta Huelva istikametine doğru giden bir tren de raydan çıkan vagonlar nedeniyle manevra yapmak zorunda kaldı ve trenin bazı vagonları devrildi.Kazadaki ilk trende 317, ikinci trende 100 yolcunun olduğu kaydedilirken hayatını kaybedenlerin sayısın. ilk belirlemelerde 7 olarak duyurulmuştu 25 kişinin de yaralandığını duyuruldu.

