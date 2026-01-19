https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/ispanyadaki-tren-kazasinda-can-kaybi-39a-yukseldi-1102844853.html

İspanya'daki tren kazasında can kaybı 39'a yükseldi

Sputnik Türkiye

İspanya'da iki hızlı trenin raydan çıkması sonucu yaşanan tren kazasında can kaybı 39'a çıktı. 19.01.2026, Sputnik Türkiye

İspanya'da dün gece yaşanan olayda Madrid'e giden hızlı bir trenin vagonları raydan çıkarak karşı şeride devrildi ve Cordoba şehri yakınlarındaki Adamuz'da karşı yönden gelen diğer hızlı trenin raydan çıkmasına neden oldu. Tren kazasında can kaybının 39'a yükseldiği açıklandı. Demiryolu şebekesi yetkilileri, her iki trende de 400 yolcu ve personelin bulunduğunu belirtti. Acil servislerine göre, en az 73 yaralı hastaneye kaldırıldı, bunların 24'ü ağır yaralı ve aralarında dört çocuk da bulunuyor.İtalyan demiryolu şirketi Ferrovie dello Stato'nun bir sözcüsü Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, kazaya karışan trenin saatte 400 km hıza ulaşabilen bir Freccia 1000 olduğunu söyledi.Öte yandan, Başbakan Pedro Sanchez, yarınki programını iptal etti.Sanchez, ABD merkezli sosyal paylaşım şirketi X'ten yaptığı paylaşımda da "Adamuz'da raydan çıkan iki yüksek hızlı trenin karıştığı kazayı yakından takip ediyoruz. Hükümet, yolculara yardımcı olmak için diğer ilgili yetkililer ve acil servislerle birlikte çalışıyor." ifadelerini kullandı.

