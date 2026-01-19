Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/ispanyadaki-tren-kazasinda-can-kaybi-39a-yukseldi-1102844853.html
İspanya'daki tren kazasında can kaybı 39'a yükseldi
İspanya'daki tren kazasında can kaybı 39'a yükseldi
Sputnik Türkiye
İspanya'da iki hızlı trenin raydan çıkması sonucu yaşanan tren kazasında can kaybı 39'a çıktı. 19.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-19T10:23+0300
2026-01-19T10:23+0300
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102844696_0:10:3555:2009_1920x0_80_0_0_cdd7f6ca039bd3562c9b89430a1452b8.jpg
İspanya'da dün gece yaşanan olayda Madrid'e giden hızlı bir trenin vagonları raydan çıkarak karşı şeride devrildi ve Cordoba şehri yakınlarındaki Adamuz'da karşı yönden gelen diğer hızlı trenin raydan çıkmasına neden oldu. Tren kazasında can kaybının 39'a yükseldiği açıklandı. Demiryolu şebekesi yetkilileri, her iki trende de 400 yolcu ve personelin bulunduğunu belirtti. Acil servislerine göre, en az 73 yaralı hastaneye kaldırıldı, bunların 24'ü ağır yaralı ve aralarında dört çocuk da bulunuyor.İtalyan demiryolu şirketi Ferrovie dello Stato'nun bir sözcüsü Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, kazaya karışan trenin saatte 400 km hıza ulaşabilen bir Freccia 1000 olduğunu söyledi.Öte yandan, Başbakan Pedro Sanchez, yarınki programını iptal etti.Sanchez, ABD merkezli sosyal paylaşım şirketi X'ten yaptığı paylaşımda da "Adamuz'da raydan çıkan iki yüksek hızlı trenin karıştığı kazayı yakından takip ediyoruz. Hükümet, yolculara yardımcı olmak için diğer ilgili yetkililer ve acil servislerle birlikte çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102844696_431:0:3122:2018_1920x0_80_0_0_9a442d7725612ed1ca5e651b31e8d660.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

İspanya'daki tren kazasında can kaybı 39'a yükseldi

10:23 19.01.2026
© REUTERS / @ibuprofeno600mg via Xİspanya hızlı tren kazası
İspanya hızlı tren kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / @ibuprofeno600mg via X
Abone ol
İspanya'da iki hızlı trenin raydan çıkması sonucu yaşanan tren kazasında can kaybı 39'a çıktı.
İspanya'da dün gece yaşanan olayda Madrid'e giden hızlı bir trenin vagonları raydan çıkarak karşı şeride devrildi ve Cordoba şehri yakınlarındaki Adamuz'da karşı yönden gelen diğer hızlı trenin raydan çıkmasına neden oldu.
Tren kazasında can kaybının 39'a yükseldiği açıklandı.
© REUTERS / @eleanorinthesky via Xİspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı
İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı
© REUTERS / @eleanorinthesky via X
Demiryolu şebekesi yetkilileri, her iki trende de 400 yolcu ve personelin bulunduğunu belirtti. Acil servislerine göre, en az 73 yaralı hastaneye kaldırıldı, bunların 24'ü ağır yaralı ve aralarında dört çocuk da bulunuyor.
İtalyan demiryolu şirketi Ferrovie dello Stato'nun bir sözcüsü Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, kazaya karışan trenin saatte 400 km hıza ulaşabilen bir Freccia 1000 olduğunu söyledi.
Öte yandan, Başbakan Pedro Sanchez, yarınki programını iptal etti.
© REUTERS / @eleanorinthesky via Xİspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı
İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı
© REUTERS / @eleanorinthesky via X
Sanchez, ABD merkezli sosyal paylaşım şirketi X'ten yaptığı paylaşımda da "Adamuz'da raydan çıkan iki yüksek hızlı trenin karıştığı kazayı yakından takip ediyoruz. Hükümet, yolculara yardımcı olmak için diğer ilgili yetkililer ve acil servislerle birlikte çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала