Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
Oyun bitti: İsrail, Batı Şeria’daki bir mülteci kampında bulunan futbol alanını yok etmeye hazırlanıyor
Bethlehem’deki Aida mülteci kampında çocuklar daha önce, İsrail ordusunun gözetleme kuleleriyle çevrili ve Ayrım Duvarı'na bitişik olan sahada futbol... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102715187_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_26f00d57e04dc9038baaef6a2495f6a9.jpg
Bu oyun alanı, beş yıl boyunca kamptaki Filistinli çocuklar için bir dinlenme ve eğlenme mekanı oldu. Ancak İsrail, şimdi bu çocuk oyun alanını yıkma kararı aldı. Yakınlardaki tiyatro ve park da benzer yıkım bildirimleri aldı. Sputnik, olay yerine giderek durumu yerinde inceledi.
18:05 14.01.2026
© Sputnik / Ajwad JradatBatı Şeria’daki Aida mülteci kampı sakinleri: İsrail her türlü imkanı, hayali ve umudu yok etmek istiyor
Batı Şeria’daki Aida mülteci kampı sakinleri: İsrail her türlü imkanı, hayali ve umudu yok etmek istiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
© Sputnik / Ajwad Jradat
Bethlehem’deki Aida mülteci kampında çocuklar daha önce, İsrail ordusunun gözetleme kuleleriyle çevrili ve Ayrım Duvarı'na bitişik olan sahada futbol oynuyordu.
© Sputnik
Bu oyun alanı, beş yıl boyunca kamptaki Filistinli çocuklar için bir dinlenme ve eğlenme mekanı oldu. Ancak İsrail, şimdi bu çocuk oyun alanını yıkma kararı aldı. Yakınlardaki tiyatro ve park da benzer yıkım bildirimleri aldı.
© Sputnik / Ajwad JradatBatı Şeria’daki Aida mülteci kampı sakinleri: İsrail her türlü imkanı, hayali ve umudu yok etmek istiyor
Batı Şeria’daki Aida mülteci kampı sakinleri: İsrail her türlü imkanı, hayali ve umudu yok etmek istiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
© Sputnik / Ajwad Jradat
Sputnik, olay yerine giderek durumu yerinde inceledi.
