Oyun bitti: İsrail, Batı Şeria’daki bir mülteci kampında bulunan futbol alanını yok etmeye hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Bethlehem’deki Aida mülteci kampında çocuklar daha önce, İsrail ordusunun gözetleme kuleleriyle çevrili ve Ayrım Duvarı'na bitişik olan sahada futbol... 14.01.2026, Sputnik Türkiye

Bu oyun alanı, beş yıl boyunca kamptaki Filistinli çocuklar için bir dinlenme ve eğlenme mekanı oldu. Ancak İsrail, şimdi bu çocuk oyun alanını yıkma kararı aldı. Yakınlardaki tiyatro ve park da benzer yıkım bildirimleri aldı. Sputnik, olay yerine giderek durumu yerinde inceledi.

