https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/oyun-bitti-israil-bati-seriadaki-bir-multeci-kampinda-bulunan-futbol-alanini-yok-etmeye-1102714853.html
Oyun bitti: İsrail, Batı Şeria’daki bir mülteci kampında bulunan futbol alanını yok etmeye hazırlanıyor
Oyun bitti: İsrail, Batı Şeria’daki bir mülteci kampında bulunan futbol alanını yok etmeye hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Bethlehem’deki Aida mülteci kampında çocuklar daha önce, İsrail ordusunun gözetleme kuleleriyle çevrili ve Ayrım Duvarı'na bitişik olan sahada futbol... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-14T18:05+0300
2026-01-14T18:05+0300
2026-01-14T18:05+0300
vi̇deo
i̇srail
ortadoğu
i̇srail-filistin
filistin
batı şeria
multi̇medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102715187_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_26f00d57e04dc9038baaef6a2495f6a9.jpg
Bu oyun alanı, beş yıl boyunca kamptaki Filistinli çocuklar için bir dinlenme ve eğlenme mekanı oldu. Ancak İsrail, şimdi bu çocuk oyun alanını yıkma kararı aldı. Yakınlardaki tiyatro ve park da benzer yıkım bildirimleri aldı. Sputnik, olay yerine giderek durumu yerinde inceledi.
i̇srail
filistin
batı şeria
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102715187_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_65f069f0b0437466597129d87a867ef7.jpg
Batı Şeria’daki Aida mülteci kampı sakinleri: İsrail her türlü imkanı, hayali ve umudu yok etmek istiyor
Sputnik Türkiye
Batı Şeria’daki Aida mülteci kampı sakinleri: İsrail her türlü imkanı, hayali ve umudu yok etmek istiyor
2026-01-14T18:05+0300
true
PT1M49S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vi̇deo, i̇srail, ortadoğu, i̇srail-filistin, filistin, batı şeria
vi̇deo, i̇srail, ortadoğu, i̇srail-filistin, filistin, batı şeria
Oyun bitti: İsrail, Batı Şeria’daki bir mülteci kampında bulunan futbol alanını yok etmeye hazırlanıyor
Bethlehem’deki Aida mülteci kampında çocuklar daha önce, İsrail ordusunun gözetleme kuleleriyle çevrili ve Ayrım Duvarı'na bitişik olan sahada futbol oynuyordu.
Bu oyun alanı, beş yıl boyunca kamptaki Filistinli çocuklar için bir dinlenme ve eğlenme mekanı oldu. Ancak İsrail, şimdi bu çocuk oyun alanını yıkma kararı aldı. Yakınlardaki tiyatro ve park da benzer yıkım bildirimleri aldı.
Sputnik, olay yerine giderek durumu yerinde inceledi.