Bakan Uraloğlu: Esenboğa metrosuna 2026'da başlıyoruz

Bakan Uraloğlu: Esenboğa metrosuna 2026'da başlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Ankara'ya yeni metro hattına ilişkin bilgi verdi ve "Esenboğa Havalimanı metrosuna önümüzdeki sene başlıyoruz" dedi. 11.12.2025

Ankara'da Havalimanı metrosuna seneye başlanıyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Genel Kurulda, bütçeler üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, merak edilen konulara ilişkin bilgi verdi.Esenboğa metrosuna ne zaman başlanıyor?Bakan Uraloğlu, "Esenboğa Havalimanı metrosuna önümüzdeki sene başlıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesine 15 milyar liralık metro işi yaptık, sadece 6 milyar lira almış olduk, bununla mahsuplaşmış olduk." diye konuştu.İstanbul'da 23 Nisan'daki depremde sesli çağrıların yüzde 99,5'inin karşılandığını, internet çağrılarının da tamamının karşılandığını ifade eden Uraloğlu, altyapıda gerekli denetimlerin gerçekleştirildiğini söyledi.Uçak bileti fiyatlarıUçak biletlerine ilişkin soruya yanıt veren Uraloğlu, "Türkiye'de ortalama fiyatın 1500-3 bin 100 lira arasında olduğunun altını çizmek isterim. Yarın uçacaksınız 3 bin liraya, 10 gün sonra uçacaksınız 900 liraya uçabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

