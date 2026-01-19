https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/elektrik-dagitiminda-genel-aydinlatma-giderleri-2025te-30-milyar-lirayi-asti-1102853120.html
Elektrik dağıtımında genel aydınlatma giderleri 2025’te 30 milyar lirayı aştı
Elektrik dağıtımının 2013 yılında tamamen özel sektöre devredilmesinin ardından ortaya çıkan mali tablo, kamunun üzerindeki yükün boyutlarını gözler önüne... 19.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-19T13:49+0300
2026-01-19T13:49+0300
2026-01-19T13:49+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında elektrik dağıtımının özelleştirilmesi hakkında konuştu2025 yılı bütçe verilerini paylaşan Okan Aslan, sadece sokakların aydınlatılması için dağıtım şirketlerine ödenecek tutarın 30 milyar 379 milyon TL olduğunu belirtti. Aslan, 2021-2025 dönemindeki artış grafiğini şu verilerle aktardı:Aslan, "2013'te elektrik dağıtım işi tamamen özel sektöre devredildi. Özelleştirme sonrasında fahiş zamlar yapıldı ve bundan bizler etkilenmeye devam ediyoruz. Daha yılın başındayız, 2025 yılında ödenecek rakamlar ortada" dedi."Devlet bu hizmeti kendisi verseydi hazineye akardı"Özelleştirme yerine kamucu bir modelin benimsenmesi gerektiğini savunan Okan Aslan, şunları söyledi:
Elektrik dağıtımının 2013 yılında tamamen özel sektöre devredilmesinin ardından ortaya çıkan mali tablo, kamunun üzerindeki yükün boyutlarını gözler önüne serdi. Merkezi yönetim bütçesinden sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında şirketlere ödenen "genel aydınlatma" bedeli, 2025 yılında 30,3 milyar TL'ye ulaştı.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında elektrik dağıtımının özelleştirilmesi hakkında konuştu
2025 yılı bütçe verilerini paylaşan Okan Aslan, sadece sokakların aydınlatılması için dağıtım şirketlerine ödenecek tutarın 30 milyar 379 milyon TL olduğunu belirtti.
Aslan, 2021-2025 dönemindeki artış grafiğini şu verilerle aktardı:
2025 (Öngörülen):
30,9 milyar TL
Aslan, "2013'te elektrik dağıtım işi tamamen özel sektöre devredildi. Özelleştirme sonrasında fahiş zamlar yapıldı ve bundan bizler etkilenmeye devam ediyoruz. Daha yılın başındayız, 2025 yılında ödenecek rakamlar ortada" dedi.
"Devlet bu hizmeti kendisi verseydi hazineye akardı"
Özelleştirme yerine kamucu bir modelin benimsenmesi gerektiğini savunan Okan Aslan, şunları söyledi:
Bu paraları ödemeyebilirdik. Devlet bu hizmeti doğrudan kendisi verse; elektrik, su, doğalgaz hatta telefon hizmetlerini kendi mühendisleri ve çalışanlarıyla yürütseydi hem biz uygun fiyatlar öderdik hem de bu paralar hazineye akardı. 3-5 kişiye bu paralar kazandırılacağına, hazineye giren kaynak tekrar bizler için kullanılırdı.
Köprü, yol, havalimanı... Ne gereği var birilerine yaptırmaya? Koca devletimiz bu projeleri kendi yapamıyor mu? Tabii ki de yapar, alasını yapar. Kendi mühendisini, kendi bilim insanını kullanır. Ama yapılmıyor. Ondan sonra biz vatandaş olarak çatır çatır bu paraları ödemeye devam ediyoruz. Söyleyecek bir şey yok, çok üzülüyoruz.