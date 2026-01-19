Elektrik dağıtımında genel aydınlatma giderleri 2025’te 30 milyar lirayı aştı

Bu paraları ödemeyebilirdik. Devlet bu hizmeti doğrudan kendisi verse; elektrik, su, doğalgaz hatta telefon hizmetlerini kendi mühendisleri ve çalışanlarıyla yürütseydi hem biz uygun fiyatlar öderdik hem de bu paralar hazineye akardı. 3-5 kişiye bu paralar kazandırılacağına, hazineye giren kaynak tekrar bizler için kullanılırdı.

Köprü, yol, havalimanı... Ne gereği var birilerine yaptırmaya? Koca devletimiz bu projeleri kendi yapamıyor mu? Tabii ki de yapar, alasını yapar. Kendi mühendisini, kendi bilim insanını kullanır. Ama yapılmıyor. Ondan sonra biz vatandaş olarak çatır çatır bu paraları ödemeye devam ediyoruz. Söyleyecek bir şey yok, çok üzülüyoruz.