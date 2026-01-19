Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/ab-abdsiz-yeni-bir-askeri-ittifak-kurmayi-degerlendiriyor-1102863576.html
'AB, ABD'siz yeni bir askeri ittifak kurmayı değerlendiriyor'
‘AB, ABD’siz yeni bir askeri ittifak kurmayı değerlendiriyor’
Politico, Avrupa Birliği'nin ABD'nin yer almadığı yeni bir askeri koalisyon oluşturma olasılığını gündemine aldığını, ittifakın 'İstekliler Koalisyonu' formatı temelinde şekillenebileceğini yazdı.
Politico’nun aktardığına göre, Avrupa Birliği (AB) bünyesinde, ABD’nin dahil olmadığı yeni bir askeri ittifak kurulması yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Söz konusu girişimin temelini, daha önce Ukrayna’ya destek için oluşturulan ‘İstekliler Koalisyonu’ yapısı oluşturabilir.Haberde, Ukrayna ihtilafı kapsamında bazı Avrupa başkentleri arasında gelişen bu iş birliği ağının önemli diplomatik ilişkiler ve güven bağları kurduğu belirtilerek, ismi açıklanmayan bir yetkilinin “Bu kişiler birbirlerini tanıyor, hızlıca iletişim kurabiliyor ve karşılıklı güven içinde çalışabiliyorlar” şeklindeki ifadelerine yer verildi.Avrupa liderlerini ABD desteği olmadan geleceğe yönelik güvenlik yapılarını düşünmeye iten gelişmelerin başında ise Grönland krizinin geldiği ifade edildi. Yeni ittifak vizyonunun, ABD ile iş birliğini tamamen dışlamadığı, ancak Washington’un desteğini otomatik bir güvence olarak da görmediği belirtildi.Ayrıca, söz konusu ‘İstekliler Koalisyonu’ ülkelerinin potansiyel askeri kapasitesi de dikkat çekilen haberde, Ukrayna’nın savunma gücüyle birlikte Fransa, Almanya, Polonya ve İngiltere gibi ülkelerin dahil edilmesi durumunda, oluşabilecek yapının hem nükleer hem de konvansiyonel güç anlamında son derece büyük bir kapasiteye ulaşabileceğine vurgu yapıldı.
