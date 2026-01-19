Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Gündemde hangi konular var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Gündemde hangi konular var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Gündemde hangi konular var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantının ana gündem başlıkları Gazze ve Suriye'deki son gelişmeler.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.Toplantı saat 16.10'da başladı.Kabine toplantısında ne konuşulacak?Terörsüz Türkiye süreci, Gazze ateşkesinde yeni aşama ve ekonomi başlıkları masada olacak. Kabine toplantısında Suriye'deki son durum da kapsamlı şekilde ele alınacak.Toplantıda ayrıca Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde, Suriye'nin yanı sıra Irak'ta sahadaki son durumun da hazırlanan istihbari raporlar ışığında gözden geçirilmesi bekleniyor.Toplantının bir diğer önemli gündem başlığının ise Gazze olması bekleniyor.ABD yönetimi Gazze Ulusal İdare Kurulu, Yürütme Kurulu ve Barış Kurulu olmak üzere üç yeni mekanizma kurulacağını açıklamıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Barış Kurulu kurucu üyeliğine davet edilmiş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yürütme kurulunda olacağı duyurulmuştu.Kabine toplantısında yeni aşamaya geçen Gazze Barış Planı çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.Toplantıda, ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele adımları da değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Gündemde hangi konular var?

16:55 19.01.2026
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantının ana gündem başlıkları Gazze ve Suriye'deki son gelişmeler.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Toplantı saat 16.10'da başladı.

Kabine toplantısında ne konuşulacak?

Terörsüz Türkiye süreci, Gazze ateşkesinde yeni aşama ve ekonomi başlıkları masada olacak. Kabine toplantısında Suriye'deki son durum da kapsamlı şekilde ele alınacak.
Toplantıda ayrıca Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde, Suriye'nin yanı sıra Irak'ta sahadaki son durumun da hazırlanan istihbari raporlar ışığında gözden geçirilmesi bekleniyor.
Toplantının bir diğer önemli gündem başlığının ise Gazze olması bekleniyor.
ABD yönetimi Gazze Ulusal İdare Kurulu, Yürütme Kurulu ve Barış Kurulu olmak üzere üç yeni mekanizma kurulacağını açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Barış Kurulu kurucu üyeliğine davet edilmiş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yürütme kurulunda olacağı duyurulmuştu.
Kabine toplantısında yeni aşamaya geçen Gazze Barış Planı çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.
Toplantıda, ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele adımları da değerlendirilecek.
