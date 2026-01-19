https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/cin-nufusunda-gerileme-dogum-orani-rekor-seviyede-azaliyor-1102855570.html

Çin nüfusunda gerileme: Doğum oranı rekor seviyede azalıyor

Çin nüfusunda gerileme: Doğum oranı rekor seviyede azalıyor

19.01.2026

Resmi verilere göre Çin’in nüfusu 2025’te 3.39 milyon kişi azalarak 1.405 milyara geriledi. Bu düşüşün, bir önceki yıla kıyasla daha hızlı gerçekleştiği aktarıldı.Doğum sayısı 7.92 milyona düşerken, ölüm sayısının 11.31 milyona yükseldiği belirtildi. Ülkede doğum oranının, her bin kişi başına 5.63 seviyesine indiği bildirildi.'1738 yılıyla aynı seviyede'Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden demograf Yi Fuxian, 2025’teki doğum sayısının, “Çin nüfusunun yalnızca yaklaşık 150 milyon olduğu 1738 yılındaki seviyeye yakın” olduğunu söyledi.Resmi verilere göre ölüm oranı da 1968’den bu yana en yüksek düzeye çıktı. Uzmanlar, nüfusun hızla yaşlanmasının ekonomik planları zorlaştırdığına dikkat çekti.Yaşlanan toplum, daralan iş gücüUlusal verilere göre 60 yaş üstü nüfus, toplam nüfusun yaklaşık yüzde 23’ünü oluşturuyor. 2035’e kadar bu grubun 400 milyona ulaşmasının beklendiği aktarıldı.Yetkililerin, evlilik ve çocuk sahibi olmayı teşvik etmeye yönelik adımlar attığı, ancak Çin’in doğurganlık oranının kadın başına yaklaşık 1 çocukla, yenilenme eşiğinin oldukça altında kaldığı belirtildi.

