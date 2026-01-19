Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/cin-nufusunda-gerileme-dogum-orani-rekor-seviyede-azaliyor-1102855570.html
Çin nüfusunda gerileme: Doğum oranı rekor seviyede azalıyor
Çin nüfusunda gerileme: Doğum oranı rekor seviyede azalıyor
Sputnik Türkiye
Çin’de nüfus 2025’te dördüncü kez üst üste geriledi. Resmi verilere göre doğum oranı yeni bir rekor düşüşe inerken, uzmanlar yaşlanan nüfus ve daralan iş gücü... 19.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-19T16:48+0300
2026-01-19T16:48+0300
yaşam
çin
nüfus
doğum
ölüm
yaşlı nüfus
iş gücü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/0f/1063438548_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b3052b88e2330bc784d02f8535b7c3a2.jpg
Resmi verilere göre Çin’in nüfusu 2025’te 3.39 milyon kişi azalarak 1.405 milyara geriledi. Bu düşüşün, bir önceki yıla kıyasla daha hızlı gerçekleştiği aktarıldı.Doğum sayısı 7.92 milyona düşerken, ölüm sayısının 11.31 milyona yükseldiği belirtildi. Ülkede doğum oranının, her bin kişi başına 5.63 seviyesine indiği bildirildi.'1738 yılıyla aynı seviyede'Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden demograf Yi Fuxian, 2025’teki doğum sayısının, “Çin nüfusunun yalnızca yaklaşık 150 milyon olduğu 1738 yılındaki seviyeye yakın” olduğunu söyledi.Resmi verilere göre ölüm oranı da 1968’den bu yana en yüksek düzeye çıktı. Uzmanlar, nüfusun hızla yaşlanmasının ekonomik planları zorlaştırdığına dikkat çekti.Yaşlanan toplum, daralan iş gücüUlusal verilere göre 60 yaş üstü nüfus, toplam nüfusun yaklaşık yüzde 23’ünü oluşturuyor. 2035’e kadar bu grubun 400 milyona ulaşmasının beklendiği aktarıldı.Yetkililerin, evlilik ve çocuk sahibi olmayı teşvik etmeye yönelik adımlar attığı, ancak Çin’in doğurganlık oranının kadın başına yaklaşık 1 çocukla, yenilenme eşiğinin oldukça altında kaldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/kazakistandan-gazze-adimi-tokayev-trumpin-baris-kurulu-davetini-kabul-etti-1102855131.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/0f/1063438548_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cf4bfe7033ee54489a23de9a93750f70.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çin, nüfus, doğum, ölüm, yaşlı nüfus, iş gücü
çin, nüfus, doğum, ölüm, yaşlı nüfus, iş gücü

Çin nüfusunda gerileme: Doğum oranı rekor seviyede azalıyor

16:48 19.01.2026
© AP Photo / Eugene HoshikoÇin, kalabalık, nüfus
Çin, kalabalık, nüfus - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Abone ol
Çin’de nüfus 2025’te dördüncü kez üst üste geriledi. Resmi verilere göre doğum oranı yeni bir rekor düşüşe inerken, uzmanlar yaşlanan nüfus ve daralan iş gücü konusunda uyarıda bulundu.
Resmi verilere göre Çin’in nüfusu 2025’te 3.39 milyon kişi azalarak 1.405 milyara geriledi. Bu düşüşün, bir önceki yıla kıyasla daha hızlı gerçekleştiği aktarıldı.
Doğum sayısı 7.92 milyona düşerken, ölüm sayısının 11.31 milyona yükseldiği belirtildi. Ülkede doğum oranının, her bin kişi başına 5.63 seviyesine indiği bildirildi.

'1738 yılıyla aynı seviyede'

Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden demograf Yi Fuxian, 2025’teki doğum sayısının, “Çin nüfusunun yalnızca yaklaşık 150 milyon olduğu 1738 yılındaki seviyeye yakın” olduğunu söyledi.
Resmi verilere göre ölüm oranı da 1968’den bu yana en yüksek düzeye çıktı. Uzmanlar, nüfusun hızla yaşlanmasının ekonomik planları zorlaştırdığına dikkat çekti.

Yaşlanan toplum, daralan iş gücü

Ulusal verilere göre 60 yaş üstü nüfus, toplam nüfusun yaklaşık yüzde 23’ünü oluşturuyor. 2035’e kadar bu grubun 400 milyona ulaşmasının beklendiği aktarıldı.
Yetkililerin, evlilik ve çocuk sahibi olmayı teşvik etmeye yönelik adımlar attığı, ancak Çin’in doğurganlık oranının kadın başına yaklaşık 1 çocukla, yenilenme eşiğinin oldukça altında kaldığı belirtildi.
Kasım Cömert Tokayev - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
DÜNYA
Kazakistan’dan Gazze adımı: Tokayev, Trump’ın Barış Kurulu davetini kabul etti
14:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала