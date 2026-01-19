https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/bulgaristan-cumhurbaskanindan-istifa-karari--1102862332.html

Bulgaristan Cumhurbaşkanı'ndan istifa kararı

19.01.2026

Görev süresi Ocak 2027’ye kadar devam etmesi beklenen Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, istifasını salı günü Anayasa Mahkemesi’ne sunacağını duyurdu.İstifanın onaylanması halinde, kasım ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar Radev’in yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliana Iotova vekâlet edecek.Geçen ay hükümetin istifa etmesinin ardından Bulgaristan bir kez daha siyasi belirsizlik sürecine girerken, ülkenin son dört yıl içinde sekizinci kez parlamento seçimine gitmesi bekleniyor.

