Bulgaristan Cumhurbaşkanı'ndan istifa kararı
Bulgaristan Cumhurbaşkanı'ndan istifa kararı
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ulusa sesleniş konuşmasında görevinden istifa edeceğini açıkladı. 19.01.2026, Sputnik Türkiye
Görev süresi Ocak 2027’ye kadar devam etmesi beklenen Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, istifasını salı günü Anayasa Mahkemesi’ne sunacağını duyurdu.İstifanın onaylanması halinde, kasım ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar Radev’in yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliana Iotova vekâlet edecek.Geçen ay hükümetin istifa etmesinin ardından Bulgaristan bir kez daha siyasi belirsizlik sürecine girerken, ülkenin son dört yıl içinde sekizinci kez parlamento seçimine gitmesi bekleniyor.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı'ndan istifa kararı
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ulusa sesleniş konuşmasında görevinden istifa edeceğini açıkladı.
Görev süresi Ocak 2027’ye kadar devam etmesi beklenen Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, istifasını salı günü Anayasa Mahkemesi’ne sunacağını duyurdu.
İstifanın onaylanması halinde, kasım ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar Radev’in yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliana Iotova vekâlet edecek.
Geçen ay hükümetin istifa etmesinin ardından Bulgaristan bir kez daha siyasi belirsizlik sürecine girerken, ülkenin son dört yıl içinde sekizinci kez parlamento seçimine gitmesi bekleniyor.