Güney Kıbrıs'ta yolsuzluk krizi: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı istifa etti

Güney Kıbrıs'Ta patlak veren yolsuzluk iddiaları siyaset gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in en yakın isimlerinden biri... 12.01.2026, Sputnik Türkiye

Güney Kıbrıs'ta yolsuzluk iddialarıyla derinleşen siyasi kriz yeni bir boyut kazandı. Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in özel kalem müdürü Charalambos Charalambous, görevinden istifa ettiğini duyurdu.Charalambous, istifa açıklamasında kendisine yönelik sürecin, 'cumhurbaşkanına kişisel zarar verme, hükümeti sorgulatma ve ülkenin imajını zedeleme amacı taşıyan hedefli bir girişim' olduğunu savundu.Gizli video krizi başlattıSüreç, sosyal medya platformunda paylaşılan gizli çekim bir videonun ardından başladı. Video, Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığını devralmasından bir gün sonra yayımlandı ve siyasi tartışmaları alevlendirdi.Görüntülerde, bazı üst düzey isimlerin seçim harcamalarına getirilen sınırlamaların nakit bağışlar yoluyla aşılabileceğini konuştukları ve bazı iş insanlarının cumhurbaşkanı ve eşiyle temas kurabilmesi için gayri resmi yolların gündeme geldiği öne sürüldü.Videoda, Charalambous’un da cumhurbaşkanına erişimin hangi kanallar üzerinden sağlanabileceğine dair bilgiler verdiği iddia edildi. Yönetim, iddiaları reddettiVideoda ayrıca, Hristodulidis'in eşi Philippa Karsera tarafından yönetilen AFKS adlı yardım fonu üzerinden yapılan bağışların ayrıcalık sağlamak amacıyla kullanıldığı iddialarına yer verildi. Karsera, pazar günü fonun yönetim kurulundan çekildiğini açıkladı.Hükümet ise iddiaları reddederek, videoyu ülkenin ve hükümetin itibarını hedef alan bir 'hibrit faaliyet' olarak nitelendirdi. Yetkililer, videonun kaynağının ve arkasındaki kişilerin tespit edilmesi için ABD, İsrail, İngiltere ve Fransa’dan teknik destek istendiğini bildirdi.

