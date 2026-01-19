Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/bugun-yilin-en-depresif-gunu-mavi-pazartesi-nedir-bilimsel-dayanagi-var-mi-1102841560.html
Bugün 'Yılın en depresif günü': Mavi Pazartesi nedir? Bilimsel dayanağı var mı?
Bugün 'Yılın en depresif günü': Mavi Pazartesi nedir? Bilimsel dayanağı var mı?
Sputnik Türkiye
Her yıl ocak ayının üçüncü pazartesi günü, “yılın en depresif günü” olarak anılan Mavi Pazartesi (Blue Monday) yeniden gündeme geliyor. Bu günde birçok kişi... 19.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-19T08:50+0300
2026-01-19T08:50+0300
yaşam
mavi pazartesi
blue monday
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102841607_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_a74aa45133bcb4538825f48f0978bb0b.png
Her yıl ocak ayının üçüncü pazartesi günü, “yılın en depresif günü” olarak bilinen Mavi Pazartesi (Blue Monday) yeniden gündeme geldi. İddiaya göre bu günde insanlar kendilerini daha mutsuz, yorgun ve umutsuz hissediyor. 2026 yılında Blue Monday, 19 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor.Blue Monday nedir, nasıl ortaya çıktı?Blue Monday kavramı ilk kez 2005 yılında, bir seyahat şirketinin yürüttüğü bir pazarlama kampanyası kapsamında ortaya atıldı. Kampanya için çalışan psikolog Dr. Cliff Arnall, yılın “en mutsuz günü”nü hesapladığını iddia ettiği bir formül geliştirdi.Arnall’ın ortaya koyduğu Blue Monday yani Mavi Pazartesi formülü şöyleydi:([W + (D – d)] × TQ) / M × NAFormülde yer alan değişkenler ise şu şekilde açıklandı:Bu faktörlerin birleşiminin, ocak ayının üçüncü pazartesi gününü ruh hali açısından en zor gün haline getirdiği öne sürüldü.Blue Monday gerçekten yılın en mutsuz günü mü?Uzmanların büyük bölümü, Blue Monday’in bilimsel bir dayanağı olmadığını vurguluyor. Psikologlar ve akademisyenler, Arnall’ın formülünün bilimsel olarak kanıtlanmadığını, kavramın daha çok ticari ve pazarlama amaçlı ortaya atıldığını belirtiyor.Bazı yorumculara göre Blue Monday, özellikle turizm şirketleri ve alışveriş sektörü için dikkat çekici bir kampanya aracına dönüştü. Ancak buna rağmen, formülde bahsedilen ekonomik sıkıntılar, motivasyon kaybı ve kış koşulları nedeniyle bazı kişilerin bu dönemde kendini gerçekten daha mutsuz hissetmesi mümkün.'Bilimsel değil ama yaşanan duygu gerçek'Uzmanlar Blue Monday’in kendisinden çok, insanların ona yüklediği anlamın etkili olduğuna dikkat çekiyor. Bu durum, öğrenilmiş düşüncelerle bedensel yorgunluğun birleşiminden kaynaklanıyor.Uzmanlar, mutsuzluk ve isteksizlik halinin uzun süre devam etmesi durumunda ise bir ruh sağlığı uzmanından destek alınmasının önemine dikkat çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/felc-sonrasi-umut-veren-gelisme-damar-yoluyla-verilen-tedavi-beyni-onariyor-1102821799.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102841607_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_852992cf61175e11f25edd8a80a4c3c7.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
blue monday nedir, mavi pazartesi, yılın en mutsuz günü, blue monday bilimsel mi, blue monday formülü, ocak ayı depresyonu
blue monday nedir, mavi pazartesi, yılın en mutsuz günü, blue monday bilimsel mi, blue monday formülü, ocak ayı depresyonu

Bugün 'Yılın en depresif günü': Mavi Pazartesi nedir? Bilimsel dayanağı var mı?

08:50 19.01.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturMazi Pazartesi
Mazi Pazartesi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Her yıl ocak ayının üçüncü pazartesi günü, “yılın en depresif günü” olarak anılan Mavi Pazartesi (Blue Monday) yeniden gündeme geliyor. Bu günde birçok kişi kendini daha mutsuz, yorgun ve umutsuz hissediyor. 2026 yılında Blue Monday, 19 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor. Mavi Pazartesi nedir ve nasıl ortaya çıktı?
Her yıl ocak ayının üçüncü pazartesi günü, “yılın en depresif günü” olarak bilinen Mavi Pazartesi (Blue Monday) yeniden gündeme geldi. İddiaya göre bu günde insanlar kendilerini daha mutsuz, yorgun ve umutsuz hissediyor. 2026 yılında Blue Monday, 19 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor.

Blue Monday nedir, nasıl ortaya çıktı?

Blue Monday kavramı ilk kez 2005 yılında, bir seyahat şirketinin yürüttüğü bir pazarlama kampanyası kapsamında ortaya atıldı. Kampanya için çalışan psikolog Dr. Cliff Arnall, yılın “en mutsuz günü”nü hesapladığını iddia ettiği bir formül geliştirdi.
Arnall’ın ortaya koyduğu Blue Monday yani Mavi Pazartesi formülü şöyleydi:
([W + (D – d)] × TQ) / M × NA
Formülde yer alan değişkenler ise şu şekilde açıklandı:
W: Hava durumu
D: Borçlar
d: Maaş
T: Yılbaşından bu yana geçen süre
Q: Başarısızlıkla sonuçlanan bir denemeden sonra geçen süre
M: Düşük motivasyon
NA: Harekete geçme ihtiyacı
Bu faktörlerin birleşiminin, ocak ayının üçüncü pazartesi gününü ruh hali açısından en zor gün haline getirdiği öne sürüldü.

Blue Monday gerçekten yılın en mutsuz günü mü?

Uzmanların büyük bölümü, Blue Monday’in bilimsel bir dayanağı olmadığını vurguluyor. Psikologlar ve akademisyenler, Arnall’ın formülünün bilimsel olarak kanıtlanmadığını, kavramın daha çok ticari ve pazarlama amaçlı ortaya atıldığını belirtiyor.
Bazı yorumculara göre Blue Monday, özellikle turizm şirketleri ve alışveriş sektörü için dikkat çekici bir kampanya aracına dönüştü. Ancak buna rağmen, formülde bahsedilen ekonomik sıkıntılar, motivasyon kaybı ve kış koşulları nedeniyle bazı kişilerin bu dönemde kendini gerçekten daha mutsuz hissetmesi mümkün.

'Bilimsel değil ama yaşanan duygu gerçek'

Uzmanlar Blue Monday’in kendisinden çok, insanların ona yüklediği anlamın etkili olduğuna dikkat çekiyor. Bu durum, öğrenilmiş düşüncelerle bedensel yorgunluğun birleşiminden kaynaklanıyor.
Uzmanlar, mutsuzluk ve isteksizlik halinin uzun süre devam etmesi durumunda ise bir ruh sağlığı uzmanından destek alınmasının önemine dikkat çekiyor.
Bilim dünyasını karıştıran ışık: İnsan beyninin geceleri parladığı ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2026
YAŞAM
Felç sonrası umut veren gelişme: Damar yoluyla verilen tedavi beyni onarıyor
Dün, 11:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала