Bugün 'Yılın en depresif günü': Mavi Pazartesi nedir? Bilimsel dayanağı var mı?

Her yıl ocak ayının üçüncü pazartesi günü, “yılın en depresif günü” olarak bilinen Mavi Pazartesi (Blue Monday) yeniden gündeme geldi. İddiaya göre bu günde insanlar kendilerini daha mutsuz, yorgun ve umutsuz hissediyor. 2026 yılında Blue Monday, 19 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor.Blue Monday nedir, nasıl ortaya çıktı?Blue Monday kavramı ilk kez 2005 yılında, bir seyahat şirketinin yürüttüğü bir pazarlama kampanyası kapsamında ortaya atıldı. Kampanya için çalışan psikolog Dr. Cliff Arnall, yılın “en mutsuz günü”nü hesapladığını iddia ettiği bir formül geliştirdi.Arnall’ın ortaya koyduğu Blue Monday yani Mavi Pazartesi formülü şöyleydi:([W + (D – d)] × TQ) / M × NAFormülde yer alan değişkenler ise şu şekilde açıklandı:Bu faktörlerin birleşiminin, ocak ayının üçüncü pazartesi gününü ruh hali açısından en zor gün haline getirdiği öne sürüldü.Blue Monday gerçekten yılın en mutsuz günü mü?Uzmanların büyük bölümü, Blue Monday’in bilimsel bir dayanağı olmadığını vurguluyor. Psikologlar ve akademisyenler, Arnall’ın formülünün bilimsel olarak kanıtlanmadığını, kavramın daha çok ticari ve pazarlama amaçlı ortaya atıldığını belirtiyor.Bazı yorumculara göre Blue Monday, özellikle turizm şirketleri ve alışveriş sektörü için dikkat çekici bir kampanya aracına dönüştü. Ancak buna rağmen, formülde bahsedilen ekonomik sıkıntılar, motivasyon kaybı ve kış koşulları nedeniyle bazı kişilerin bu dönemde kendini gerçekten daha mutsuz hissetmesi mümkün.'Bilimsel değil ama yaşanan duygu gerçek'Uzmanlar Blue Monday’in kendisinden çok, insanların ona yüklediği anlamın etkili olduğuna dikkat çekiyor. Bu durum, öğrenilmiş düşüncelerle bedensel yorgunluğun birleşiminden kaynaklanıyor.Uzmanlar, mutsuzluk ve isteksizlik halinin uzun süre devam etmesi durumunda ise bir ruh sağlığı uzmanından destek alınmasının önemine dikkat çekiyor.

