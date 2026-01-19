https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/besiktas-son-dakika-goluyle-kazandi-taraftar-istifa-sloganlari-atti-1102864191.html
Beşiktaş, son dakika golüyle kazandı: Taraftar istifa sloganları attı
Beşiktaş, son dakika golüyle kazandı: Taraftar istifa sloganları attı
19.01.2026
Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Zecorner Kayserispor’u konuk etti. Tüpraş Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısında siyah-beyazlı tribünlerden yönetimi istifaya davet eden sloganlar yükselirken, maç boyunca tempo zaman zaman düştü. Beşiktaş, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu.Siyah-beyazlılar, 90+5’inci dakikada El Bilal Touré’nin kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılarak hanesine 3 puanı yazdırdı.
