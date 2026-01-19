Türkiye
Beşiktaş, son dakika golüyle kazandı: Taraftar istifa sloganları attı
Beşiktaş, son dakika golüyle kazandı: Taraftar istifa sloganları attı
Beşiktaş, sahasında Zecorner Kayserispor'u 90+5'inci dakikada El Bilal Toure'nin golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Siyah beyazlı taraftar son dakika gelen... 19.01.2026
Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Zecorner Kayserispor’u konuk etti. Tüpraş Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısında siyah-beyazlı tribünlerden yönetimi istifaya davet eden sloganlar yükselirken, maç boyunca tempo zaman zaman düştü. Beşiktaş, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu.Siyah-beyazlılar, 90+5’inci dakikada El Bilal Touré’nin kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılarak hanesine 3 puanı yazdırdı.
22:10 19.01.2026
Beşiktaş - Kayserispor
Beşiktaş, sahasında Zecorner Kayserispor’u 90+5'inci dakikada El Bilal Toure'nin golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Siyah beyazlı taraftar son dakika gelen golün öncesinde istifa sloganları attı.
Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Zecorner Kayserispor’u konuk etti.
Tüpraş Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısında siyah-beyazlı tribünlerden yönetimi istifaya davet eden sloganlar yükselirken, maç boyunca tempo zaman zaman düştü. Beşiktaş, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu.
Siyah-beyazlılar, 90+5’inci dakikada El Bilal Touré’nin kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılarak hanesine 3 puanı yazdırdı.
Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2026
Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü karşısında 3 golle 3 puanı aldı
15 Ocak, 22:56
