Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü karşısında 3 golle 3 puanı aldı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında sahasında Ankara Keçiörengücü’nü 3-0 mağlup ederek kupada yoluna kayıpsız devam etti. 15.01.2026, Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü’yle karşılaştı.Başkent ekibini 3-0 mağlup ederek kupada yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılarda galibiyeti getiren goller Tammy Abraham, El Bilal Toure ve Kartal Kayra Yılmaz’dan geldi. Beşiktaş, grupta 6 puana ulaşarak 2’de 2 yaptı. Ankara Keçiörengücü ise 3 puanda kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü’yle karşılaştı.
Başkent ekibini 3-0 mağlup ederek kupada yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılarda galibiyeti getiren goller Tammy Abraham, El Bilal Toure ve Kartal Kayra Yılmaz’dan geldi.
Beşiktaş, grupta 6 puana ulaşarak 2’de 2 yaptı. Ankara Keçiörengücü ise 3 puanda kaldı.