Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü karşısında 3 golle 3 puanı aldı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında sahasında Ankara Keçiörengücü’nü 3-0 mağlup ederek kupada yoluna kayıpsız devam etti. 15.01.2026, Sputnik Türkiye

spor

ankara

türkiye

beşiktaş

ankara keçiörengücü

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü’yle karşılaştı.Başkent ekibini 3-0 mağlup ederek kupada yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılarda galibiyeti getiren goller Tammy Abraham, El Bilal Toure ve Kartal Kayra Yılmaz’dan geldi. Beşiktaş, grupta 6 puana ulaşarak 2’de 2 yaptı. Ankara Keçiörengücü ise 3 puanda kaldı.

ankara

ankara, türkiye, beşiktaş, ankara keçiörengücü