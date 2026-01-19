https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/bakan-fidandan-temaslar-misirli-suudi-arabistanli-ve-urdunlu-mevkidaslariyla-gorustu-1102851427.html

Bakan Fidan'dan temaslar: Mısırlı, Suudi Arabistanlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Fidan'dan temaslar: Mısırlı, Suudi Arabistanlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı, Suudi Arabistanlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdullati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda Gazze bağlamındaki hususları ve bölgedeki gelişmeleri görüştüğü açıklandı.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından basına yansıyan haberlere göre Fidan, Mısırlı, Suudi Arabistanlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.Görüşmelerde, Gazze bağlamındaki hususlar ile son günlerde bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

