Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/bakan-fidandan-temaslar-misirli-suudi-arabistanli-ve-urdunlu-mevkidaslariyla-gorustu-1102851427.html
Bakan Fidan'dan temaslar: Mısırlı, Suudi Arabistanlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü
Bakan Fidan'dan temaslar: Mısırlı, Suudi Arabistanlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü
Sputnik Türkiye
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı, Suudi Arabistanlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. 19.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-19T13:04+0300
2026-01-19T13:04+0300
türki̇ye
hakan fidan
dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101920352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9fb6584d32c13e9742a423f57f4bb83f.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdullati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda Gazze bağlamındaki hususları ve bölgedeki gelişmeleri görüştüğü açıklandı.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından basına yansıyan haberlere göre Fidan, Mısırlı, Suudi Arabistanlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.Görüşmelerde, Gazze bağlamındaki hususlar ile son günlerde bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/suriyede-ateskes-anlasmanin-detaylari-belli-oldu-turkiye-ve-dunyadan-pes-pese-aciklamalar-geldi-1102840547.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101920352_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_dd47c3bdf08b2af00c18a7e301e237ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan fidan, dışişleri bakanlığı
hakan fidan, dışişleri bakanlığı

Bakan Fidan'dan temaslar: Mısırlı, Suudi Arabistanlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü

13:04 19.01.2026
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
Abone ol
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı, Suudi Arabistanlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdullati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda Gazze bağlamındaki hususları ve bölgedeki gelişmeleri görüştüğü açıklandı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından basına yansıyan haberlere göre Fidan, Mısırlı, Suudi Arabistanlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.
Görüşmelerde, Gazze bağlamındaki hususlar ile son günlerde bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
DÜNYA
Suriye'de Ateşkes: Anlaşmanın detayları belli oldu, Türkiye ve dünyadan peş peşe açıklamalar geldi
08:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала