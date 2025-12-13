https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/bakan-bayraktar-akkuyu-ngs-turkiyenin-elektrik-ihtiyacinin-yaklasik-yuzde-10unu-karsilayacak-1101777921.html

Bakan Bayraktar: Akkuyu NGS, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak

Bakan Bayraktar: Akkuyu NGS, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak

Sputnik Türkiye

Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde tüm reaktörlerin tamamlanıp devreye alınmasıyla Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unun... 13.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-13T21:00+0300

2025-12-13T21:00+0300

2025-12-13T21:00+0300

türki̇ye

alparslan bayraktar

pakistan

akkuyu ngs

tbmm

şırnak

sinop

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

trakya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0d/1101777343_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_feb5b6f47b47080fef958e5f4de2508d.jpg

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2053 Karbon Net Sıfır" hedefi çerçevesinde nükleer enerjiyi Türkiye için olmazsa olmaz bir kaynak olarak gördüklerini vurguladı.Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesine ilişkin bilgi veren Bayraktar, "Reaktörlerin hepsi tamamlanıp devreye alındığında, ülkemizin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu tek başına karşılayacaktır. Bu sayede yıllık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatının yanında 35 milyon ton karbon salımı önlenecektir. Ayrıca nükleer kapasitemizi artırmak amacıyla Sinop ve Trakya nükleer güç santrallerine yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz" sözlerini sarf etti.Enerjiyi çatışmanın sebebi olarak değil, barış ve istikrarın güvencesi olarak gördüklerini ve uluslararası işbirliklerini bu tarzda inşa ettiklerini anlatan Bayraktar, enerji diplomasisinde son dönemde kaydettikleri ilerlemelerin, yalnızca ulusal çıkarları güvence altına almakla kalmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin bölgesel istikrarın anahtarı ve küresel bir aktör olarak öne çıkmasını sağladığını vurguladı.'Nadir toprak elementlerini milli menfaatlerimize en uygun şekilde işleteceğiz'Bakan Bayraktar, nadir toprak elementleri rezervine ilişkin, "Hiç kimsenin endişesi olmasın, bu kaynağı milli menfaatlerimize en uygun şekilde devlet eliyle işletecek ve en katma değerli şekilde ekonomimize kazandıracağız" dedi.Elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji sistemleri, gelişmiş uzay ve savunma teknolojileri gibi birçok alandaki ilerlemelerin nadir toprak elementlerine olan ihtiyacı artırdığının altını çizen Bayraktar, şöyle konuştu:'Elektriğe yüzde 55, doğal gaza yüzde 45 oranında destek sağlıyoruz'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, pandemi döneminde başlattıkları enerji tüketim desteğini sürdürdüklerini belirterek, "2025'in ilk 11 ayında tüm vatandaşlarımızın elektrik ve doğal gaz faturalarının 578 milyar lirası devletimiz tarafından karşılandı. Yıl sonuna kadar bu tutarın 646 milyar lirayı aşacağını öngörüyoruz. Halihazırda konutlarda kullanılan elektriğe ortalama yüzde 55, doğal gaza ise yüzde 45 oranında destek sağlıyoruz" bilgisini paylaştı.Buldukları tüm kaynakları, Gabar'daki petrolü, Karadeniz'deki gazı, Türkiye'nin dört bir yanındaki madenlerden aldıkları devlet paylarını vatandaşlara sağladıkları enerji destekleri için kullandıklarını anlatan Bayraktar, "Bunların yanı sıra bugüne kadar yaklaşık 16 milyar lirayı, Aile ve Gençlik Fonu'na aktardık. Gençlerimize sağladığımız bu imkan sayesinde bugüne kadar yaklaşık 65 bin genç çiftimiz bu fondan istifade etti" dedi.​​​​​​​'Sırada Diyarbakır var'Şırnak Gabar'da tarihin en büyük petrol rezervini keşfettiklerini anımsatan Bayraktar, Gabar'da bugün günlük 81 bin varil üretimin üzerine çıktıklarını aktardı.Gabar sahasındaki bu başarının yalnızca üretim rakamlarıyla sınırlı olmadığını, sahadaki faaliyetler kapsamında 3 bin 500'ün üzerinde ve çoğunluğu Şırnaklı olan gençlere iş imkanı oluşturduklarını belirten Bayraktar, "Bölgenin istihdamına büyük bir katkı yaptık. Terörsüz Gabar'da hayata geçirdiğimiz proje ile Terörsüz Türkiye'nin ne kadar eşsiz fırsatları beraberinde getirdiğinin bir örneğini aziz milletimize gösterdiğimize inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.Diyarbakır'da yürütülen çalışmaları aktaran Bayraktar, "Diyarbakır'da yürüttüğümüz çalışmalarda yatay sondaj yöntemiyle üretilebilecek önemli miktarda kaya petrolü rezervi olduğuna inanıyoruz. Gabar sahasıyla birlikte Şırnak'ı petrolün en fazla üretildiği il haline getirdik, bu yeni üretim yöntemi ile sırada inşallah Diyarbakır var" açıklamasında bulundu.Alparslan Bayraktar, elektrik tüketiminin yüzde 60'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladıklarını, son bir yılda yaklaşık 5 Keban Barajı'na denk ve tamamına yakını yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan 7 bin 500 megavatın üzerinde kapasiteyi devreye alarak, elektrik üretimindeki kurulu gücü 121 bin 412 megavatın üstüne çıkardıklarını söyledi.Bayraktar, "Sadece son bir yıl içinde devreye aldığımız yenilenebilir enerji santralleri, işletme ömürleri boyunca toplam 81 milyar metreküp doğal gaz ithalatını önleyecek ve 118 milyon ton karbon emisyonunu da engelleyecektir" ifadelerini kullandı.'Doğal gaz tüketimimizin neredeyse yarısını LNG tedarikiyle karşılayabilir durumdayız'Türkiye'nin yıllık yaklaşık 60 milyar metreküp doğal gaz tüketimiyle Avrupa'daki dördüncü büyük ülke olduğuna dikkati çeken Bayraktar, bu yüksek tüketimi mümkün olduğunca kendi kaynaklarından karşılamak için yurt içinde ve yurt dışında arama ve üretim faaliyetlerini artırdıklarını söyledi.Bayraktar, "Yurt içi ve yurt dışındaki kara ve deniz sahalarımızda günlük doğal gaz üretimimizi 22 milyon metreküpün üzerine çıkarak üretim rekoru kırdık. Bu üretim seviyesiyle konut tüketiminin yüzde 42'sini, sanayi tüketiminin yüzde 63’ünü, toplam doğal gaz talebinin ise yüzde 15'ini karşılar hale geldik" dedi.Enerji altyapısını geliştirmek adına birçok önemli yatırımı hayata geçirdiklerini anlatan Bayraktar, özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alanında yaptıkları yatırımlar sayesinde günlük gazlaştırma kapasitesini 5 katına çıkararak 161 milyon metreküpe ulaştırdıklarını dile getirdi.Bayraktar, "Bugün doğal gaz tüketimimizin neredeyse yarısını sıvılaştırılmış gazla karşılayabilir durumdayız. Önümüzdeki dönemde bu kapasiteyi günlük 200 milyon metreküpe yükselteceğiz" diye konuştu.Bayraktar, altı sondaj gemisi, iki sismik araştırma gemisi ve destek unsurlarıyla birlikte Türkiye'yi dünyanın en büyük dördüncü arama ve üretim filosuna sahip ülkesi konumuna getirdiklerini belirtti.Milli filoyla sürdürdükleri çalışmalar kapsamında 2025 yılı içinde güncel ekonomik değeri yaklaşık 37 milyar dolar olan 92 milyar metreküpün üzerinde yeni doğal gaz rezervi keşfettiklerini ifade eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:Bayraktar, "Tüm bu çalışmalarımızın yanı sıra toplam depolama kapasitemizi de 6.3 milyar metreküpe çıkardık ve iki yeraltı doğal gaz depomuz şu anda yüzde 100 dolu olarak kış mevsimine hazırız" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/saglik-bakani-yurtdisina-giden-hekim-sayisini-acikladi-gidenlerin-sayisinin-412-donen-hekim-sayisi-1101777677.html

türki̇ye

pakistan

şırnak

sinop

trakya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alparslan bayraktar, pakistan, akkuyu ngs, tbmm, şırnak, sinop, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), trakya