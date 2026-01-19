https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/16-yasinda-oldurulen-atlas-caglayan-sorusturmasinda-yeni-gelisme-orgutlu-suclar-burosu-bakacak-1102846968.html

16 yaşında öldürülen Atlas Çağlayan soruşturmasında yeni gelişme: Örgütlü suçlar bürosu bakacak

16 yaşında öldürülen Atlas Çağlayan soruşturmasında yeni gelişme: Örgütlü suçlar bürosu bakacak

Güngören'de 'yan bakma' nedeniyle bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Genç çocuğun ailesini tehdit eden 6... 19.01.2026

İstanbul Güngören'de bir kafede arkadaşlarıyla otururken 'yan bakma' iddiasıyla bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili soruşturma geniş çaplı sürdürülüyor. Çağlayan'ın ölümünün ardından ailesini tehdit mesajları gönderen eden altı kişi gözaltına alındı. Tehdit soruşturması ise Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na devredildi. Acılı aileye tehdit mesajları gönderdilerİkizi ve arkadaşlarıyla 14 Ocak'ta bir kafede otururken başka bir grupla 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada, 16 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki Efe Ç. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli tutuklanırken, Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gelmeye başladı. Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 6 kişi gözaltına alındı. Örgütlü suç kapsamına alındıSabah'ın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen o tehdit soruşturmaları Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na devrildi. Şüphelilerin gönderdikleri mesajlar ve kurdukları yurtiçi ve yurtdışı bağlantıları örgüt kapsamına alındı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

