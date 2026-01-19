Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından Teknik Direktörü Tedesco'dan Talisca açıklaması

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/alanyaspor-fenerbahce-macinin-ardindan--teknik-direktoru-tedescodan-talisca-aciklamasi-1102837078.html
Alanyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, oyuncuları Talisca için "Bizimle kalmalı. Onun burada kalması gerekiyor" dedi... 19.01.2026, Sputnik Türkiye
02:16 19.01.2026 (güncellendi: 02:32 19.01.2026)
Trendyol Süper Lig’in 18. Haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Ceketini çıkarıp kulübeye doğru fırlatmasının özel bir sebebi olmadığını, sıcaklık nedeniyle yaptığını açıklayam Tedesco, maçın ilk yarısında çok kötü performans sergilediklerini, istedikleri pozisyonu alamadıklarını ve saha içerisinde topa sahip olamadıklarını belirtti.
Tedesco, bunun biraz da rakipten kaynaklandığını anlatarak "Çünkü çok iyi baskı kurdular üzerimizde. Onlar daha fazla enerjiye sahipti ve bizden fiziksel olarak daha iyilerdi. Direkten dönen topları vardı. Eğer 3. golü atmış olsalardı bizler için daha zor olacaktı. Dolayısıyla ikinci yarıda sahaya yeni fikirlerle çıkmamız gerekti. Bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyordu. Enerjimizi değiştirmemiz, sistemimizi, pozisyonumuzu değiştirmemiz gerekiyordu ki bunları yaptık" dedi.
Tedesco, ikinci yarıda ilk yarıya göre oyunu daha çok kontrol edebildiklerini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:
İkinci yarıda topa daha fazla sahip olabildik ve bu sayede de rakibi birazcık daha fazla geriye gömebildik. Rakip ilk yarıda yapmış olduğu baskıyı ikinci yarıda gösteremedi. Tabii ki bu bizim çok enerji sarf etmemizi gerektirdi. Çünkü burada oynamak çok zor. Çok iyi bir takım, iyi bir teknik direktörleri var, forvetleri çok inanılmaz hızlı. Süper Lig'de gördüğüm en hızlı forvet. Burada galip geldiğimiz için çok mutluyum.
'Talisca bizimle kalmalı'
Talisca'nın sözleşme yenileme süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tedesco, "Çok basit, Talisca bizimle kalmalı. Onun burada kalması gerekiyor. Çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu. Bugün de özverili oynadı" şeklinde konuştu.
Tedesco, normalde en iyi 10 numara pozisyonunda oynayan Talisca'yı 9 numara pozisyonunda kullandıklarında arkaya koşulları yapmayı çok iyi becerdiğini dile getirerek, "Bugün de 2 gol attı. Sol ayaklı böylesine bir oyuncuyu bulmak çok zor. 10 numara da hem bu kadar uzun boylu, hem sol ayağı bu kadar iyi bir oyuncu bulmak hiç kolay değil. Bana göre o kalacaktır. Sadece birazcık zaman meselesi. Kulüp zaten süreci yürütüyor ama benim için çok net. Onun burada kalması bizim için çok önemli " ifadelerini kullandı.
Alanyaspor maçını izleyeceğiğini ve ilk yarısından da dersler çıkartacağını anlatan Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı:
Bu durum bazen rakibe de bağlıdır. Rakibimiz bugün bize çok iyi çalışmış, çok şiddetli, temposu yüksek bir oyun sergilediler. Dolayısıyla bu durum aslında değişken olabiliyor. Her maçın hikayesi farklı, her rakip farklı. Bizim tabi ki bugünkü maçın ilk yarısında dersler çıkarmamız gerekiyor. Evet, genellikle kötü şeyleri konuşuyoruz ama şunu da belirtmemiz gerekiyor. İkinci yarı da çok çok dominant bir oyun sergiledik. Rakibin de ilk golü maçın henüz ikinci dakikasıydı. Bu kadar erken bir golü ilk şutta yediğiniz zaman kolay olmuyor. Dolayısıyla takımı oyuncularımı, çalışanları tebrik ediyorum. Çok mutluyum.