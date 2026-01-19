Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/akran-zorbaligiyla-mucadelede-harekete-gecildi-istanbulda-25-ilce-nezaket-atolyesi-kuruldu-1102847480.html
Akran zorbalığıyla mücadelede harekete geçildi: İstanbul'da 25 ilçe 'Nezaket Atölyesi' kuruldu
Akran zorbalığıyla mücadelede harekete geçildi: İstanbul'da 25 ilçe 'Nezaket Atölyesi' kuruldu
Sputnik Türkiye
Akran zorbalığıyla mücadelede harekete geçen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 25 ilçedeki okullarda 'Nezaket atölyeleri' kuruldu. Projenin kısa zamanda... 19.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-19T12:06+0300
2026-01-19T12:06+0300
yaşam
i̇l milli eğitim müdürlüğü
akran zorbalığı
i̇stanbul i̇l milli eğitim müdürlüğü
çocuk
nezaket atölyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099781573_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a6fb203e2b15ff32f82c28d03451c50b.jpg
Türkiye'de ve dünyada giderek artan akran zorbalığıyla mücadele için İstanbul'un 25 ilçesindeki okullarda 'nezaket atölyeleri' kuruldu. Proje ilk etapta ilkokullarda uygulanacak kısa zamanda ortaokul ve lise düzeyinde de devreye alınacak. Ailelerin de bu atölyelere katılımı sağlanacak. Akran zorbalığına karşı 'Nezaket Atölyesi' İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, akran zorbalığına karşı farkındalık oluşturmak ve çocukların empati becerilerini geliştirmek amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. İstanbul’un 25 ilçesindeki okullarda 'nezaket atölyeleri' kuruldu. Projenin ilerleyen süreçte tüm kademelere yaygınlaştırılması hedefleniyor.NTV'nin haberine göre, nezaket atölyelerinde öğrenciler, çeşitli senaryoları tiyatro yoluyla canlandırıyor. Bu sayede çocuklara doğru ve yanlış davranışlar yaşayarak öğretiliyor. Empati kurma, saygı ve nezaket gibi değerler uygulamalı etkinliklerle pekiştiriliyor.İlkokullarda uygulanıyor, liselerde de devreye girecekProje ilk etapta ilkokul kademelerinde uygulanıyor. Sene sonuna kadar ortaokul ve lise düzeylerinde de devreye alınması planlanıyor. Böylece nezaket atölyelerinin İstanbul genelinde tüm öğrencilere ulaşması amaçlanıyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, uygulamanın özellikle ikinci dönem için öncelikli hale getirildiğini belirterek, "Psikolojik sağlamlık, akran nezaketi ve aile yılı çalışmalarını merkezimize aldık. İstanbul’un resmi ve özel tüm okullarında, tüm kademelerde bu üç konu üzerinde yoğun bir çaba göstereceğiz" dedi.Aileler de atölyelere katılacakNezaket atölyelerinin ilerleyen aşamalarında ebeveynlerin de projeye katılması planlanıyor. Ailelere yönelik bilinçlendirme eğitimleri verilerek çocukların okulda kazandıkları değerlerin ev ortamında da desteklenmesi hedefleniyor. Yetkililer, proje sayesinde öğrenciler arasında daha saygılı, empati temelli ve güvenli bir okul ortamı oluşturmayı amaçlıyor. Nezaket atölyelerinin, akran zorbalığıyla mücadelede önemli bir rol oynaması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/16-yasinda-oldurulen-atlas-caglayan-sorusturmasinda-yeni-gelisme-orgutlu-suclar-burosu-bakacak-1102846968.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099781573_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_097008b03ca3bbc4417d89859f49918a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇l milli eğitim müdürlüğü, akran zorbalığı, i̇stanbul i̇l milli eğitim müdürlüğü, çocuk, nezaket atölyesi
i̇l milli eğitim müdürlüğü, akran zorbalığı, i̇stanbul i̇l milli eğitim müdürlüğü, çocuk, nezaket atölyesi

Akran zorbalığıyla mücadelede harekete geçildi: İstanbul'da 25 ilçe 'Nezaket Atölyesi' kuruldu

12:06 19.01.2026
© AAAkran zorbalığı
Akran zorbalığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
© AA
Abone ol
Akran zorbalığıyla mücadelede harekete geçen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 25 ilçedeki okullarda 'Nezaket atölyeleri' kuruldu. Projenin kısa zamanda yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Türkiye'de ve dünyada giderek artan akran zorbalığıyla mücadele için İstanbul'un 25 ilçesindeki okullarda 'nezaket atölyeleri' kuruldu. Proje ilk etapta ilkokullarda uygulanacak kısa zamanda ortaokul ve lise düzeyinde de devreye alınacak. Ailelerin de bu atölyelere katılımı sağlanacak.

Akran zorbalığına karşı 'Nezaket Atölyesi'

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, akran zorbalığına karşı farkındalık oluşturmak ve çocukların empati becerilerini geliştirmek amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. İstanbul’un 25 ilçesindeki okullarda 'nezaket atölyeleri' kuruldu. Projenin ilerleyen süreçte tüm kademelere yaygınlaştırılması hedefleniyor.
NTV'nin haberine göre, nezaket atölyelerinde öğrenciler, çeşitli senaryoları tiyatro yoluyla canlandırıyor. Bu sayede çocuklara doğru ve yanlış davranışlar yaşayarak öğretiliyor. Empati kurma, saygı ve nezaket gibi değerler uygulamalı etkinliklerle pekiştiriliyor.

İlkokullarda uygulanıyor, liselerde de devreye girecek

Proje ilk etapta ilkokul kademelerinde uygulanıyor. Sene sonuna kadar ortaokul ve lise düzeylerinde de devreye alınması planlanıyor. Böylece nezaket atölyelerinin İstanbul genelinde tüm öğrencilere ulaşması amaçlanıyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, uygulamanın özellikle ikinci dönem için öncelikli hale getirildiğini belirterek, "Psikolojik sağlamlık, akran nezaketi ve aile yılı çalışmalarını merkezimize aldık. İstanbul’un resmi ve özel tüm okullarında, tüm kademelerde bu üç konu üzerinde yoğun bir çaba göstereceğiz" dedi.

Aileler de atölyelere katılacak

Nezaket atölyelerinin ilerleyen aşamalarında ebeveynlerin de projeye katılması planlanıyor. Ailelere yönelik bilinçlendirme eğitimleri verilerek çocukların okulda kazandıkları değerlerin ev ortamında da desteklenmesi hedefleniyor. Yetkililer, proje sayesinde öğrenciler arasında daha saygılı, empati temelli ve güvenli bir okul ortamı oluşturmayı amaçlıyor. Nezaket atölyelerinin, akran zorbalığıyla mücadelede önemli bir rol oynaması bekleniyor.
Atlas Çağlayan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
TÜRKİYE
16 yaşında öldürülen Atlas Çağlayan soruşturmasında yeni gelişme: Örgütlü suçlar bürosu bakacak
11:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала