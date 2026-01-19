https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/akran-zorbaligiyla-mucadelede-harekete-gecildi-istanbulda-25-ilce-nezaket-atolyesi-kuruldu-1102847480.html
Akran zorbalığıyla mücadelede harekete geçildi: İstanbul'da 25 ilçe 'Nezaket Atölyesi' kuruldu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099781573_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a6fb203e2b15ff32f82c28d03451c50b.jpg
Türkiye'de ve dünyada giderek artan akran zorbalığıyla mücadele için İstanbul'un 25 ilçesindeki okullarda 'nezaket atölyeleri' kuruldu. Proje ilk etapta ilkokullarda uygulanacak kısa zamanda ortaokul ve lise düzeyinde de devreye alınacak. Ailelerin de bu atölyelere katılımı sağlanacak. Akran zorbalığına karşı 'Nezaket Atölyesi' İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, akran zorbalığına karşı farkındalık oluşturmak ve çocukların empati becerilerini geliştirmek amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. İstanbul’un 25 ilçesindeki okullarda 'nezaket atölyeleri' kuruldu. Projenin ilerleyen süreçte tüm kademelere yaygınlaştırılması hedefleniyor.NTV'nin haberine göre, nezaket atölyelerinde öğrenciler, çeşitli senaryoları tiyatro yoluyla canlandırıyor. Bu sayede çocuklara doğru ve yanlış davranışlar yaşayarak öğretiliyor. Empati kurma, saygı ve nezaket gibi değerler uygulamalı etkinliklerle pekiştiriliyor.İlkokullarda uygulanıyor, liselerde de devreye girecekProje ilk etapta ilkokul kademelerinde uygulanıyor. Sene sonuna kadar ortaokul ve lise düzeylerinde de devreye alınması planlanıyor. Böylece nezaket atölyelerinin İstanbul genelinde tüm öğrencilere ulaşması amaçlanıyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, uygulamanın özellikle ikinci dönem için öncelikli hale getirildiğini belirterek, "Psikolojik sağlamlık, akran nezaketi ve aile yılı çalışmalarını merkezimize aldık. İstanbul’un resmi ve özel tüm okullarında, tüm kademelerde bu üç konu üzerinde yoğun bir çaba göstereceğiz" dedi.Aileler de atölyelere katılacakNezaket atölyelerinin ilerleyen aşamalarında ebeveynlerin de projeye katılması planlanıyor. Ailelere yönelik bilinçlendirme eğitimleri verilerek çocukların okulda kazandıkları değerlerin ev ortamında da desteklenmesi hedefleniyor. Yetkililer, proje sayesinde öğrenciler arasında daha saygılı, empati temelli ve güvenli bir okul ortamı oluşturmayı amaçlıyor. Nezaket atölyelerinin, akran zorbalığıyla mücadelede önemli bir rol oynaması bekleniyor.
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099781573_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_097008b03ca3bbc4417d89859f49918a.jpg
