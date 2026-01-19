https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/afrika-uluslar-kupasi-senegalin-ikinci-kez-sampiyonluk-geldi-1102838878.html
Afrika Uluslar Kupası Senegal'in: İkinci kez şampiyonluk geldi
Senegal'in 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) final maçında Fas'ı 1-0 yenerek tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaşması başkentte coşkuyla kutlandı. 19.01.2026, Sputnik Türkiye
Rabat'taki 69 bin 500 kişilik Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanan final maçında ilk yarı, golsüz eşitlikle tamamlandı.Maçın 90+5. dakikasında Senegalli sol bek Malick Diouf'un Faslı sağ kanat Brahim Diaz'ı düşürmesi sonrası VAR incelemesinin ardından Fas, penaltı kazandı.Senegal takımı oyuncularının hakemin penaltı kararına itirazı sonucu oyun uzun süre durdu.Fas'tan Brahim Diaz'in 90+24'te kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtardı ve maç uzatmalara gitti.Uzatmalara giden maçın 94. dakikasında Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçti.Karşılaşmada başka gol olmayınca Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.Fas'ta Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri, 80. dakikada Senegal'de Cherif Ndiaye, 93. dakikada Galatasaraylı Ismail Jakobs, 105. dakikada oyuna girdi.Binlerce Senegalli taraftar, final maçını Dakar'ın sembollerinden Rönesans Anıtı'na kurulan dev ekrandan izledi.Senegal bayrağının renklerinde giyinen ve aksesuarlar kullanan taraftarlar, anıt çevresinde renkli görüntüler oluşturdu.Seyirciler, Fas'a 90+5'te verilen penaltı karşısında öfkelenirken, takımlarının attığı golle sevince boğuldu.Taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından dakikalarca dans etti, şarkılar söyledi, sevinç gösterilerinde bulundu.Senegal'in ikinci kez Afrika Uluslar Kupası'nın sahibi olmasının ardından Dakar sokaklarında da kutlamalar başladı.Kentin neredeyse tüm ana arterlerinde uzun konvoylar oluştu, taraftarlar yollarda dans etti.
Rabat'taki 69 bin 500 kişilik Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanan final maçında ilk yarı, golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçın 90+5. dakikasında Senegalli sol bek Malick Diouf'un Faslı sağ kanat Brahim Diaz'ı düşürmesi sonrası VAR incelemesinin ardından Fas, penaltı kazandı.
Senegal takımı oyuncularının hakemin penaltı kararına itirazı sonucu oyun uzun süre durdu.
Fas'tan Brahim Diaz'in 90+24'te kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtardı ve maç uzatmalara gitti.
Uzatmalara giden maçın 94. dakikasında Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.
Fas'ta Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri, 80. dakikada Senegal'de Cherif Ndiaye, 93. dakikada Galatasaraylı Ismail Jakobs, 105. dakikada oyuna girdi.
Binlerce Senegalli taraftar, final maçını Dakar'ın sembollerinden Rönesans Anıtı'na kurulan dev ekrandan izledi.
Senegal bayrağının renklerinde giyinen ve aksesuarlar kullanan taraftarlar, anıt çevresinde renkli görüntüler oluşturdu.
Seyirciler, Fas'a 90+5'te verilen penaltı karşısında öfkelenirken, takımlarının attığı golle sevince boğuldu.
Taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından dakikalarca dans etti, şarkılar söyledi, sevinç gösterilerinde bulundu.
Senegal'in ikinci kez Afrika Uluslar Kupası'nın sahibi olmasının ardından Dakar sokaklarında da kutlamalar başladı.
Kentin neredeyse tüm ana arterlerinde uzun konvoylar oluştu, taraftarlar yollarda dans etti.