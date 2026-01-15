https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/hollandada-patlama-yaralilar-var-1102781194.html

Hollanda'da patlama: Yaralılar var

Hollanda'da patlama: Yaralılar var

Hollanda'da meydana gelen patlamada en az 4 kişi yaralandı, olay büyük çaplı hasara yol açtı. 15.01.2026

Hollanda’nın Utrecht kentinin merkezinde, yerleşim alanındaki bir sokakta meydana gelen patlamada en az 4 kişi yaralandı.Patlama sonrası çıkan yangın ve oluşan şiddetli hasar nedeniyle çevrede panik yaşandı. Bölgedekiler güvenlik gerekçesiyle yakınlardaki alışveriş caddelerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binalarda oluşan yapısal hasar riski nedeniyle bazı noktalara henüz girilemedi. Yetkililer yaralanan 4 kişinin ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını belirterek, enkaz altında başka kişilerin bulunup bulunmadığının henüz netlik kazanmadığını ifade etti.

