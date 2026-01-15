Türkiye
Hollanda'da patlama: Yaralılar var
Hollanda'da patlama: Yaralılar var
Hollanda'da meydana gelen patlamada en az 4 kişi yaralandı, olay büyük çaplı hasara yol açtı. 15.01.2026
Hollanda’nın Utrecht kentinin merkezinde, yerleşim alanındaki bir sokakta meydana gelen patlamada en az 4 kişi yaralandı.Patlama sonrası çıkan yangın ve oluşan şiddetli hasar nedeniyle çevrede panik yaşandı. Bölgedekiler güvenlik gerekçesiyle yakınlardaki alışveriş caddelerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binalarda oluşan yapısal hasar riski nedeniyle bazı noktalara henüz girilemedi. Yetkililer yaralanan 4 kişinin ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını belirterek, enkaz altında başka kişilerin bulunup bulunmadığının henüz netlik kazanmadığını ifade etti.
Hollanda'da patlama: Yaralılar var

20:58 15.01.2026
Hollanda’da meydana gelen patlamada en az 4 kişi yaralandı, olay büyük çaplı hasara yol açtı.
Hollanda’nın Utrecht kentinin merkezinde, yerleşim alanındaki bir sokakta meydana gelen patlamada en az 4 kişi yaralandı.
Patlama sonrası çıkan yangın ve oluşan şiddetli hasar nedeniyle çevrede panik yaşandı. Bölgedekiler güvenlik gerekçesiyle yakınlardaki alışveriş caddelerine yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binalarda oluşan yapısal hasar riski nedeniyle bazı noktalara henüz girilemedi.
Yetkililer yaralanan 4 kişinin ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını belirterek, enkaz altında başka kişilerin bulunup bulunmadığının henüz netlik kazanmadığını ifade etti.
