ABD'nin Minnesota eyaletinde kriz büyüyor: Pentagon 1500 askeri gönderebilir
Pentagon yetkililerinin Amerikan basınına yaptığı doğrulamaya göre 1500 aktif ordu mensubunun Minnesota'ya konuşlanması için hazırlanıyor. Trump, protestoların durmaması halinde 'İsyan Yasasını' devreye sokacağını söylemişti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Minnesota eyaletinde yaşanan ‘gerginliğin’ tırmanması ihtimaline karşı yaklaşık 1500 aktif görevdeki askerin olası bir konuşlanma için hazırlık emri aldığını bildirdi.
Savunma yetkilileri, kararı The Washington Post’a doğruladı. Gelişme, Başkan Donald Trump’ın eyaletteki protestolar nedeniyle İsyan Yasası’nı devreye sokulabileceği yönündeki açıklamalarının ardından geldi.
Bu ay Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının açtığı ateş sonucu ABD vatandaşı Renee Good hayatını kaybederken, Venezuelalı göçmen Julio Cesar Sosa-Celis yaralanmıştı.
Alaska’da uzmanlaşan 2 piyade taburu
Söz konusu askerlerin, Alaska merkezli ve soğuk hava koşullarında uzmanlaşmış ABD Kara Kuvvetleri’ne bağlı 11’inci Hava İndirme Tümeni bünyesindeki iki piyade taburuna mensup olduğu belirtildi.
Yetkililer, birliklerin Minnesota’daki şiddetin artması ihtimaline karşı ‘konuşlanmaya hazırlık’ statüsüne alındığını, bunun ‘ihtiyatlı bir planlama’ olarak değerlendirildiğini söyledi.
'Başkomutanın emirlerine hazırız'
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Pentagon’un “Başkan’ın alabileceği ya da almayabileceği her türlü karara hazır olmasının olağan olduğu” ifade edildi.
Savunma Bakanı Pete Hegseth’in sözcüsü Sean Parnell ise pazar günü yaptığı açıklamada, Pentagon’un “Başkomutan’ın emirlerini yerine getirmeye her zaman hazır olduğunu” söyledi.
İki yetkili, bu hazırlıkların Trump’ın ABD’nin Grönland üzerindeki kontrolüyle ilgili son söylemleriyle bağlantılı olmadığını da ekledi.