Trump’tan Minnesota’ya sert uyarı: 'İsyan Yasası’nı devreye sokarım'
ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota’da ICE karşıtı protestoların durdurulmaması halinde İsyan Yasası’nı uygulayacağını açıkladı. Trump, protestocuların federal ajanlara saldırdığını iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Minnesota’daki protestocuları 'profesyonel kışkırtıcılar ve isyancılar' olarak nitelendirdi. Trump, eyalet yöneticilerinin saldırıları durdurmaması halinde İsyan Yasası’nı devreye sokacağını söyledi.
Trump paylaşımında, “Minnesota’nın yolsuz siyasetçileri, ICE’in vatansever ajanlarına yönelik saldırıları durdurmazsa İsyan Yasası’nı uygulamaya koyarım” ifadelerini kullandı.
Protestolar Minneapolis’te tırmandı
ABD basınına göre ICE karşıtı protestolar, bir ICE ajanının 37 yaşındaki Renee Good’u öldürmesinin ardından Minneapolis ve diğer büyük kentlerde başladı. Trump yönetimi, söz konusu silahlı müdahalenin meşru olduğunu savundu.
Protestoların, Minneapolis’te bir başka ICE görevlisinin bir göçmeni bacağından vurmasının ardından daha da şiddetlendiği aktarıldı.
Binlerce federal görevli sahada
Trump yönetiminin, Minneapolis’e binlerce ICE ve Sınır Devriyesi görevlisi sevk ettiği bildirildi. Yetkililer bu adımın, dolandırıcılıkla mücadele ve 'en tehlikeli kişilerin' sınır dışı edilmesi amacıyla atıldığını savundu.
Haberde, Trump’ın çıkışının 1807 tarihli İsyan Yasası kapsamında federal güçlerin devreye sokulmasının önünü açabilecek bir hamle olarak değerlendirildiği aktarıldı.
İsyan Yasası, ABD başkanına iç karışıklık veya kontrol edilemeyen protesto durumlarında ordu ya da Ulusal Muhafızları kullanma yetkisi veren federal bir yasadır.