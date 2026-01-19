Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/abd-basini-trump-baris-kurulunda-kalici-uyelik-icin-ulkelerden-1-milyar-dolar-istiyor-bmye-rakip-mi-1102852455.html
ABD basını: Trump, Barış Kurulu’nda kalıcı üyelik için ülkelerden 1 milyar dolar istiyor, BM’ye rakip mi?
ABD basını: Trump, Barış Kurulu’nda kalıcı üyelik için ülkelerden 1 milyar dolar istiyor, BM’ye rakip mi?
Sputnik Türkiye
Amerikan basını Trump’ın, kurmayı planladığı yeni ‘Barış Kurulu’nda kalıcı üyelik isteyen ülkelerden en az 1 milyar dolar katkı payı talep ettiği bildirdi. Detaylar haberde...
2026-01-19T13:28+0300
2026-01-19T13:28+0300
dünya
abd
barış kurulu
donald trump
üyelik
recep tayyip erdoğan
gazze
haberler
bm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102835351_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_1613c49fa8d46da47bbcd432fbbab203.png
Amerikan basınının incelediğini bildirdiği taslak tüzüğe göre ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu yapının ‘başkanı’ olacak ve hangi ülkelerin üyeliğe kabul edileceğine bizzat karar verecek.Taslak tüzüğe göre ‘kurulda kararlar çoğunluk esasına göre alınacak, her üye ülke bir oy hakkına sahip olacak ancak tüm kararlar başkanın onayına tabi olacağı’ da bildirildi.Taslak belgede yer alan ifadeye göre, ‘her üye devlet, tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren en fazla üç yıl süreyle görev yapacak ve bu süre başkan tarafından yenilenebilecek’. Ancak tüzüğün yürürlüğe girdiği ilk yıl içinde ‘nakit olarak 1 milyar ABD dolarından fazla katkı yapan ülkeler’, bu üç yıllık süre sınırlamasından muaf tutulacak.BM’ye rakip mi?Trump’ın bu adımı, uzun süredir eleştirdiği ‘Birleşmiş Milletler’e rakip ya da alternatif bir yapı oluşturma girişimi’ olarak değerlendiriliyor. Eleştirmenler, yeni kurulun mevcut uluslararası kurumların yetkisini zayıflatabileceği görüşünde.Taslak tüzükte Barış Kurulu, ‘çatışmalardan etkilenen veya çatışma tehdidi altındaki bölgelerde istikrarı teşvik etmeyi, güvenilir ve hukuka uygun yönetimi yeniden tesis etmeyi ve kalıcı barışı sağlamayı amaçlayan bir uluslararası örgüt’ olarak tanımlanıyor. Kurul, üç üye ülkenin tüzüğü kabul etmesiyle resmen faaliyete geçebilecek.Belgeye göre Trump, kurulun resmi mührünü onaylama yetkisine de sahip olacak. Beyaz Saray yetkilileri ise konuya ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermedi.Öte yandan Trump’ın, Gazze için planlanan ayrı bir ‘Barış Kurulu’nun da bu yapı altında oluşturulmasını istediği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/trumptan-cumhurbaskani-erdogana-gazze-baris-kurulu-daveti-1102809754.html
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102835351_51:0:680:472_1920x0_80_0_0_8bccb003409e713ba4d2c99280c76eb9.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
trump, barış kurulu, 1 milyar dolar, kalıcı üyelik, bm'ye rakip mi?, haberler, abd, gazze, türkiye, erdoğan, barış kurulu haberleri
trump, barış kurulu, 1 milyar dolar, kalıcı üyelik, bm'ye rakip mi?, haberler, abd, gazze, türkiye, erdoğan, barış kurulu haberleri

ABD basını: Trump, Barış Kurulu’nda kalıcı üyelik için ülkelerden 1 milyar dolar istiyor, BM’ye rakip mi?

13:28 19.01.2026
© REUTERS / Nathan HowardDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Abone ol
Amerikan basını Trump’ın, kurmayı planladığı yeni ‘Barış Kurulu’nda kalıcı üyelik isteyen ülkelerden en az 1 milyar dolar katkı payı talep ettiği bildirdi. Taslak tüzüğe göre tüm kararlar kurulun ‘başkanı’ Trump’ın onayına bağlı olacak.
Amerikan basınının incelediğini bildirdiği taslak tüzüğe göre ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu yapının ‘başkanı’ olacak ve hangi ülkelerin üyeliğe kabul edileceğine bizzat karar verecek.
Taslak tüzüğe göre ‘kurulda kararlar çoğunluk esasına göre alınacak, her üye ülke bir oy hakkına sahip olacak ancak tüm kararlar başkanın onayına tabi olacağı’ da bildirildi.
Taslak belgede yer alan ifadeye göre, ‘her üye devlet, tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren en fazla üç yıl süreyle görev yapacak ve bu süre başkan tarafından yenilenebilecek’. Ancak tüzüğün yürürlüğe girdiği ilk yıl içinde ‘nakit olarak 1 milyar ABD dolarından fazla katkı yapan ülkeler’, bu üç yıllık süre sınırlamasından muaf tutulacak.

BM’ye rakip mi?

Trump’ın bu adımı, uzun süredir eleştirdiği ‘Birleşmiş Milletler’e rakip ya da alternatif bir yapı oluşturma girişimi’ olarak değerlendiriliyor. Eleştirmenler, yeni kurulun mevcut uluslararası kurumların yetkisini zayıflatabileceği görüşünde.
Taslak tüzükte Barış Kurulu, ‘çatışmalardan etkilenen veya çatışma tehdidi altındaki bölgelerde istikrarı teşvik etmeyi, güvenilir ve hukuka uygun yönetimi yeniden tesis etmeyi ve kalıcı barışı sağlamayı amaçlayan bir uluslararası örgüt’ olarak tanımlanıyor. Kurul, üç üye ülkenin tüzüğü kabul etmesiyle resmen faaliyete geçebilecek.
Belgeye göre Trump, kurulun resmi mührünü onaylama yetkisine de sahip olacak. Beyaz Saray yetkilileri ise konuya ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermedi.
Öte yandan Trump’ın, Gazze için planlanan ayrı bir ‘Barış Kurulu’nun da bu yapı altında oluşturulmasını istediği belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2026
TÜRKİYE
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Gazze Barış Kurulu' daveti
17 Ocak, 14:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала