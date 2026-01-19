https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/abd-basini-trump-baris-kurulunda-kalici-uyelik-icin-ulkelerden-1-milyar-dolar-istiyor-bmye-rakip-mi-1102852455.html

ABD basını: Trump, Barış Kurulu’nda kalıcı üyelik için ülkelerden 1 milyar dolar istiyor, BM’ye rakip mi?

ABD basını: Trump, Barış Kurulu’nda kalıcı üyelik için ülkelerden 1 milyar dolar istiyor, BM’ye rakip mi?

Sputnik Türkiye

Amerikan basını Trump’ın, kurmayı planladığı yeni ‘Barış Kurulu’nda kalıcı üyelik isteyen ülkelerden en az 1 milyar dolar katkı payı talep ettiği bildirdi. Detaylar haberde...

2026-01-19T13:28+0300

2026-01-19T13:28+0300

2026-01-19T13:28+0300

dünya

abd

barış kurulu

donald trump

üyelik

recep tayyip erdoğan

gazze

haberler

bm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102835351_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_1613c49fa8d46da47bbcd432fbbab203.png

Amerikan basınının incelediğini bildirdiği taslak tüzüğe göre ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu yapının ‘başkanı’ olacak ve hangi ülkelerin üyeliğe kabul edileceğine bizzat karar verecek.Taslak tüzüğe göre ‘kurulda kararlar çoğunluk esasına göre alınacak, her üye ülke bir oy hakkına sahip olacak ancak tüm kararlar başkanın onayına tabi olacağı’ da bildirildi.Taslak belgede yer alan ifadeye göre, ‘her üye devlet, tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren en fazla üç yıl süreyle görev yapacak ve bu süre başkan tarafından yenilenebilecek’. Ancak tüzüğün yürürlüğe girdiği ilk yıl içinde ‘nakit olarak 1 milyar ABD dolarından fazla katkı yapan ülkeler’, bu üç yıllık süre sınırlamasından muaf tutulacak.BM’ye rakip mi?Trump’ın bu adımı, uzun süredir eleştirdiği ‘Birleşmiş Milletler’e rakip ya da alternatif bir yapı oluşturma girişimi’ olarak değerlendiriliyor. Eleştirmenler, yeni kurulun mevcut uluslararası kurumların yetkisini zayıflatabileceği görüşünde.Taslak tüzükte Barış Kurulu, ‘çatışmalardan etkilenen veya çatışma tehdidi altındaki bölgelerde istikrarı teşvik etmeyi, güvenilir ve hukuka uygun yönetimi yeniden tesis etmeyi ve kalıcı barışı sağlamayı amaçlayan bir uluslararası örgüt’ olarak tanımlanıyor. Kurul, üç üye ülkenin tüzüğü kabul etmesiyle resmen faaliyete geçebilecek.Belgeye göre Trump, kurulun resmi mührünü onaylama yetkisine de sahip olacak. Beyaz Saray yetkilileri ise konuya ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermedi.Öte yandan Trump’ın, Gazze için planlanan ayrı bir ‘Barış Kurulu’nun da bu yapı altında oluşturulmasını istediği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/trumptan-cumhurbaskani-erdogana-gazze-baris-kurulu-daveti-1102809754.html

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trump, barış kurulu, 1 milyar dolar, kalıcı üyelik, bm'ye rakip mi?, haberler, abd, gazze, türkiye, erdoğan, barış kurulu haberleri